https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-تحذر-وزيرة-الخارجية-الألمانية-من-عواقب-التصريحات-المتهورة-بشأن-تايوان-1065931903.html

الصين تحذر وزيرة الخارجية الألمانية من عواقب التصريحات المتهورة بشأن تايوان

الصين تحذر وزيرة الخارجية الألمانية من عواقب التصريحات المتهورة بشأن تايوان

حذرت وزارة الخارجية الصينية وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من عواقب التصريحات المتهورة بشأن تايوان، والتي وصفتها بأنها لا تتوافق مع الحقائق الحقيقية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T08:35+0000

2022-08-03T08:35+0000

2022-08-03T08:35+0000

العالم

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي: "التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (بشأن قضية تايوان) ليست صحيحة".وحول كيفية تعامل بكين مع التوترات المتزايدة واحتمالات دعم ألمانيا للانفصاليين التايوانيين أوضح: "صين واحدة، ونأمل أن يتخذ الجانب الألماني موقفا موضوعيا وصحيحا بشأن تايوان".وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، أن روسيا ودول أخرى أعربت عن دعمها لمبدأ الصين الواحدة ونددت بزيارة بيلوسي "غير الحكيمة والمتهورة" إلى تايوان.ووصلت نانسي بيلوسي إلى تايبيه مساء الثلاثاء، وعقدت صباح الأربعاء اجتماعا مع رئيسة الأركان التايوانية تساي إنغ ون. وهذه هي أول زيارة لرئيس الكونغريس الأمريكي لتايوان منذ عام 1997.استدعى نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ بشكل عاجل السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، وقدم له اعتراضات شديدة واحتجاجات قوية على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان.وأشار شيه فنغ إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ملموسة لمراعاة مبدأ صين واحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والوفاء بتعهدات "اللاءات الخمس" التي قطعتها القيادة الأمريكية، وهي عدم السعي إلى "حرب باردة جديدة"، وعدم السعي إلى تغيير نظام الصين، وألا يكون تنشيط تحالفاتها موجها ضد الصين، وعدم دعم ما يسمى "استقلال تايوان"، وعدم السعي إلى صراع مع الصين.وكانت الصين قد حذرت من "التأثير السياسي الفظيع"، لزيارة بيلوسي، مؤكدة أن الجيش الصيني "لن يقف مكتوف الأيدي" إذا ما تم تهديد سيادة بكين وسلامتها.ولكن الإدارة الأمريكية ترى أن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة. حيث قال المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إنه لا داعي لتحويلها إلى أزمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/لافروف-واشنطن-تحاول-من-خلال-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-أن-تثبت-للعالم-أجمع-إفلاتها-من-العقاب-1065925199.html

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