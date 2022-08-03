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الصين تصف المحاولات الغربية لإقصاء روسيا من المفاوضات الدولية بـ"الخاطئة"
الصين تصف المحاولات الغربية لإقصاء روسيا من المفاوضات الدولية بـ"الخاطئة"
قال المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ، بأن محاولات بعض الدول الغربية لاستبعاد روسيا من المفاوضات الدولية "خاطئة". 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T00:20+0000
2022-08-03T00:20+0000
الصين
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف تسونغ لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة :"تحاول الدول الغربية بالوقت الراهن عدم التحدث مع روسيا على الإطلاق وبشكل عام استبعاداها من المحادثات الدولية.. ولا نعتقد أن هذه طريقة صحيحة".وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع الصينوالهند والعديد من الدول النامية في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا. يعتمد الكثيرون على روسيا للحصول على الطاقة والصادرات الأخرى، على الرغم من أنهم يعتمدون أيضا على أوكرانيا للحصول على الحبوب.لم تتجنب الهند روسيا على الرغم من عضويتها فيما يسمى بـ"الرباعية" مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان. مع علاقة وثيقة طويلة الأمد مع روسيا، عززت الهند واردات الطاقة من روسيا رغم ضغوط الولايات المتحدة وأوروبا، التي تبتعد عن الغاز والنفط الروسي.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220405/نيبينزيا-استبعاد-روسيا-من-المحافل-الدولية-لن-يساعد-في-مفاوضات-السلام-بين-موسكو-وكييف-1060848119.html
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الصين, روسيا

الصين تصف المحاولات الغربية لإقصاء روسيا من المفاوضات الدولية بـ"الخاطئة"

00:20 GMT 03.08.2022
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
CC0 / WhisperToMe /
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قال المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح بوزارة الخارجية الصينية فو تسونغ، بأن محاولات بعض الدول الغربية لاستبعاد روسيا من المفاوضات الدولية "خاطئة".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأضاف تسونغ لوكالة "سبوتنيك" على هامش أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة :"تحاول الدول الغربية بالوقت الراهن عدم التحدث مع روسيا على الإطلاق وبشكل عام استبعاداها من المحادثات الدولية.. ولا نعتقد أن هذه طريقة صحيحة".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
نيبينزيا: استبعاد روسيا من المحافل الدولية لن يساعد في مفاوضات السلام بين موسكو وكييف
5 أبريل, 03:26 GMT
وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع الصينوالهند والعديد من الدول النامية في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا. يعتمد الكثيرون على روسيا للحصول على الطاقة والصادرات الأخرى، على الرغم من أنهم يعتمدون أيضا على أوكرانيا للحصول على الحبوب.
لم تتجنب الهند روسيا على الرغم من عضويتها فيما يسمى بـ"الرباعية" مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان. مع علاقة وثيقة طويلة الأمد مع روسيا، عززت الهند واردات الطاقة من روسيا رغم ضغوط الولايات المتحدة وأوروبا، التي تبتعد عن الغاز والنفط الروسي.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:52 GMT
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