https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-تعلن-وقف-صادراتها-من-الرمال-إلى-تايوان-اعتبارا-من-اليوم-1065923899.html
الصين تعلن وقف صادراتها من الرمال إلى تايوان اعتبارا من اليوم
الصين تعلن وقف صادراتها من الرمال إلى تايوان اعتبارا من اليوم
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، وقف الصادرات من الرمال إلى تايوان. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T02:19+0000
2022-08-03T02:19+0000
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الصين
أخبار تايوان
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة CGTN التلفزيونية الصينية عن الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء.يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الصينية-تستدعي-السفير-الأمريكي-وتسلمه-مذكرة-احتجاج-1065919471.html
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الصين, أخبار تايوان
الصين تعلن وقف صادراتها من الرمال إلى تايوان اعتبارا من اليوم
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أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، وقف الصادرات من الرمال إلى تايوان.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت قناة CGTN التلفزيونية الصينية عن الوزارة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأربعاء.
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي
نانسي بيلوسي لتايوان وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.
هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.
وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".