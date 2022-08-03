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https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-تفرض-عقوبات-على-مؤسستين-في-تايوان-بسبب-الأنشطة-الانفصالية--1065924320.html
الصين تفرض عقوبات على مؤسستين في تايوان بسبب الأنشطة الانفصالية
الصين تفرض عقوبات على مؤسستين في تايوان بسبب الأنشطة الانفصالية
قال ما شياو غوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة، إن الصين قررت فرض عقوبات على مؤسستين تايوانيتين بسبب الأنشطة الانفصالية، ويحظر على... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T04:07+0000
2022-08-03T04:07+0000
الصين
أخبار تايوان
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بكين - سبوتنيك. وقال ما: "تحت ستار الديمقراطية والتنمية المشتركة، تشارك مؤسسة تايوان للديمقراطية وصندوق التعاون الدولي والتنمية، وهما منظمتان تابعتان لمؤيدي "استقلال تايوان"، بنشاط في الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان على الساحة الدولية، ويبذلان قصارى جهدهما للاقتراب من القوات الخارجية المناهضة للصين، ومهاجمة البر الرئيسي للصين وتشويه سمعته".وقال: "قرر البر الرئيسي للصين فرض تدابير تأديبية ضد المؤسسات المذكورة أعلاه ومنعها من التعاون مع منظمات البر الرئيسي الصيني والشركات والأفراد".
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الصين, أخبار تايوان

الصين تفرض عقوبات على مؤسستين في تايوان بسبب الأنشطة الانفصالية

04:07 GMT 03.08.2022
CC0 / Pixabay / تايوان
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
CC0 / Pixabay /
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قال ما شياو غوانغ، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة، إن الصين قررت فرض عقوبات على مؤسستين تايوانيتين بسبب الأنشطة الانفصالية، ويحظر على الشركات الصينية القارية التعاون مع الشركات التي تبرعت للمؤسسات.
بكين - سبوتنيك. وقال ما: "تحت ستار الديمقراطية والتنمية المشتركة، تشارك مؤسسة تايوان للديمقراطية وصندوق التعاون الدولي والتنمية، وهما منظمتان تابعتان لمؤيدي "استقلال تايوان"، بنشاط في الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان على الساحة الدولية، ويبذلان قصارى جهدهما للاقتراب من القوات الخارجية المناهضة للصين، ومهاجمة البر الرئيسي للصين وتشويه سمعته".
وقال: "قرر البر الرئيسي للصين فرض تدابير تأديبية ضد المؤسسات المذكورة أعلاه ومنعها من التعاون مع منظمات البر الرئيسي الصيني والشركات والأفراد".
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