https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-سعي-أمريكا-لـاستقلال-تايوان-بأي-طريقة-محكوم-عليه-بالفشل--1065948776.html
الصين: سعي أمريكا لـ"استقلال تايوان" بأي طريقة محكوم عليه بالفشل
الصين: سعي أمريكا لـ"استقلال تايوان" بأي طريقة محكوم عليه بالفشل
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، في تعليقه على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن جميع محاولات "احتواء الصين" عن طريق تايوان... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T13:58+0000
2022-08-03T13:58+0000
2022-08-03T13:58+0000
العالم
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وقال الوزير الصيني، في وصفه لزيارة بيلوسي الأخيرة التي تجاهلت جميع التحذيرات الصينية، إن "هذا التصرف يخالف مبدأ صين واحدة على نحو خطير، ويعتدي بشكل خبيث على سيادة الصين، ويمثل استفزازا سياسيا سافرا، أثار استياء شديدا لدى الشعب الصيني، ومعارضة عامة في المجتمع الدولي. وذلك يثبت من جديد أنّ بعض الساسة الأمريكيين تحولوا إلى (صنّاع مشاكل) في العلاقات الصينية الأمريكية، وأنّ الولايات المتحدة أصبحت (أكبر مقوّض) للسلام الإقليمي في منطقة مضيق تايوان".وشدد الوزير الصيني في حديث نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، أنه "على الولايات المتحدة ألا تتوهم القدرة على عرقلة توحيد الصين. تايوان هي جزء من الصين، وإن توحيد الصين الكامل هو اتجاه عام وضرورة تاريخية. لن نترك مجالا لقوى "استقلال تايوان" الانفصالية وتدخلات القوى الخارجية".ونوه الوزير الصيني إلى أن بلاده وضعت "تنمية الدولة والأمة" أساسا للقوة، وأضاف: "نرغب أيضا في التعايش السلمي والتنمية المشتركة مع دول العالم، لكننا لن نسمح لأي دولة بتقويض استقرار الصين وتنميتها. إن الاستفزازات وإثارة المشاكل فيما يخص قضية تايوان هي ضمن المحاولات لتأخير التنمية في الصين وتدمير نهضتها السلمية، لكن ذلك لن يجدي نفعا أبدا، ولن يترك سوى الفشل الذريع".وحذر الوزير الصيني واشنطن من مغبة اللعب على الورقة الجيوسياسية، قائلا:وتابع الوزير الصيني: "على الولايات المتحدة أن لا تتوهم القدرة على الخلط بين الحق والباطل. صرحت الولايات المتحدة بأن الصين تعمل على تصعيد الوضع، لكن الحقيقة الأساسية هي أن الولايات المتحدة هي من بادرت باستفزاز الصين في قضية تايوان، والاعتداء على سيادة الصين وسلامة أراضيها".وكشف الوزير الصيني عن عدة تصريحات أمريكية تخالف الحقيقية، وقال: وبين يي أن "جميع تحركات الصين للحفاظ على سلامة أراضيها ومكافحة انقسام الدولة تتفق مع المنطق والقانون، وتمتلك جميع المبررات".وأكد الوزير الصيني أن "ضمانة السلام والاستقرار في مضيق تايوان هي مبدأ (صين واحدة) ، وأن (الحامي) الحقيقي للتعايش السلمي بين الصين والولايات المتحدة هو (البيانات المشتركة الثلاثة)، مشيرا إلى أن "السعي إلى تحقيق (استقلال تايوان بالاعتماد على الولايات المتحدة) هو طريق مسدود، ومحاولة (احتواء الصين عن طريق تايوان) محكوم عليها بالفشل".
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تدريبات-عسكرية-صينية-تطوق-تايوان-من-جميع-الجهات-في-الليلة-الأولى-لبيلوسي-فيها-صور---1065920231.html
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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين: سعي أمريكا لـ"استقلال تايوان" بأي طريقة محكوم عليه بالفشل
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، في تعليقه على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن جميع محاولات "احتواء الصين" عن طريق تايوان (الصين) محكوم عليها بالفشل.
وقال الوزير الصيني، في وصفه لزيارة بيلوسي الأخيرة التي تجاهلت جميع التحذيرات الصينية، إن "هذا التصرف يخالف مبدأ صين واحدة على نحو خطير، ويعتدي بشكل خبيث على سيادة الصين، ويمثل استفزازا سياسيا سافرا، أثار استياء شديدا لدى الشعب الصيني، ومعارضة عامة في المجتمع الدولي. وذلك يثبت من جديد أنّ بعض الساسة الأمريكيين تحولوا إلى (صنّاع مشاكل) في العلاقات الصينية الأمريكية، وأنّ الولايات المتحدة أصبحت (أكبر مقوّض) للسلام الإقليمي في منطقة مضيق تايوان".
وشدد الوزير الصيني في حديث نقلته وكالة "شينخوا" الصينية
، أنه "على الولايات المتحدة ألا تتوهم القدرة على عرقلة توحيد الصين. تايوان هي جزء من الصين، وإن توحيد الصين الكامل هو اتجاه عام وضرورة تاريخية. لن نترك مجالا لقوى "استقلال تايوان" الانفصالية وتدخلات القوى الخارجية".
"من المحتم أن سعي الجانب الأمريكي للتغاضي عن (استقلال تايوان) ودعمه بأي طريقة كانت، محكوم عليه بالفشل، ولن يترك في التاريخ سوى السجلّ البشع والمتزايد من التدخلات الفجة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. إن قضية تايوان نشأت جرّاء ضعف الدولة واضطرابها في ذلك الوقت، ولا شكّ في أن ذلك سينتهي مع نهضة الأمة (الصينية)".
وانغ يي
وزير الخارجية الصيني
ونوه الوزير الصيني إلى أن بلاده وضعت "تنمية الدولة والأمة" أساسا للقوة، وأضاف: "نرغب أيضا في التعايش السلمي والتنمية المشتركة مع دول العالم، لكننا لن نسمح لأي دولة بتقويض استقرار الصين وتنميتها. إن الاستفزازات وإثارة المشاكل فيما يخص قضية تايوان
هي ضمن المحاولات لتأخير التنمية في الصين وتدمير نهضتها السلمية، لكن ذلك لن يجدي نفعا أبدا، ولن يترك سوى الفشل الذريع".
وحذر الوزير الصيني واشنطن من مغبة اللعب على الورقة
الجيوسياسية، قائلا:
"على الولايات المتحدة ألا تتوهم اللعب على الورقة الجيوسياسية. فإن تحقيق السلام والاستقرار والتنمية والفوز المشترك هو المبتغى العام لدول المنطقة. أدخلت الولايات المتحدة قضية تايوان في الاستراتيجية الإقليمية من أجل تصعيد الوضع وإثارة الصراع، الأمر الذي يعاكس اتجاه تنمية المنطقة وتطلعات شعوب آسيا والباسفيك، وهو اتجاه أحمق وخطير للغاية. لقد أصبح مبدأ صين واحدة قاعدة في العلاقات الدولية، وجزءا من النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية. وما يجب على الولايات المتحدة فعله هو وقف انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة على الفور ووقف اللعب بـ "الورقة التايوانية" بهدف تقويض استقرار آسيا و الباسفيك".
وانغ يي
وزير الخارجية الصيني
وتابع الوزير الصيني: "على الولايات المتحدة أن لا تتوهم القدرة على الخلط بين الحق والباطل. صرحت الولايات المتحدة بأن الصين تعمل على تصعيد الوضع، لكن الحقيقة الأساسية هي أن الولايات المتحدة هي من بادرت باستفزاز الصين في قضية تايوان، والاعتداء على سيادة الصين وسلامة أراضيها".
وكشف الوزير الصيني عن عدة تصريحات
أمريكية تخالف الحقيقية، وقال:
"صرحت الولايات المتحدة بأن هناك سابقة لزيارة رئيس مجلس النواب لتايوان، لكن الحقيقة الأساسية هي أنه لا يمكن للأخطاء السابقة أن تكون مبررا لإعادة ارتكابها اليوم. وصرحت الولايات المتحدة أنه وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، فإنه لا يمكن تقييد البرلمان، لكن القواعد الأساسية للعلاقات الدولية هي أنه على الولايات المتحدة أداء واجباتها الدولية، وخاصة فيما يتعلق بسلوك سياسييها البارزين، بألا يقوموا بارتكاب الأخطاء وإساءة السلوك. كما صرحت الولايات المتحدة بأن سعي الصين لتوحيد الوطن يشكل "تهديدا" على تايوان، لكن المنطق الأساسي هو أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وأن قضية تايوان شأن داخلي صيني بحت".
وانغ يي
وزير الخارجية الصيني
وبين يي أن "جميع تحركات الصين للحفاظ على سلامة أراضيها ومكافحة انقسام الدولة تتفق مع المنطق والقانون، وتمتلك جميع المبررات".
وأكد الوزير الصيني أن "ضمانة السلام والاستقرار في مضيق تايوان هي مبدأ (صين واحدة) ، وأن (الحامي) الحقيقي للتعايش السلمي بين الصين والولايات المتحدة هو (البيانات المشتركة الثلاثة)، مشيرا إلى أن "السعي إلى تحقيق (استقلال تايوان بالاعتماد على الولايات المتحدة) هو طريق مسدود، ومحاولة (احتواء الصين عن طريق تايوان) محكوم عليها بالفشل".