https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-سعي-أمريكا-لـاستقلال-تايوان-بأي-طريقة-محكوم-عليه-بالفشل--1065948776.html

الصين: سعي أمريكا لـ"استقلال تايوان" بأي طريقة محكوم عليه بالفشل

الصين: سعي أمريكا لـ"استقلال تايوان" بأي طريقة محكوم عليه بالفشل

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، في تعليقه على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن جميع محاولات "احتواء الصين" عن طريق تايوان... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T13:58+0000

2022-08-03T13:58+0000

2022-08-03T13:58+0000

العالم

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وقال الوزير الصيني، في وصفه لزيارة بيلوسي الأخيرة التي تجاهلت جميع التحذيرات الصينية، إن "هذا التصرف يخالف مبدأ صين واحدة على نحو خطير، ويعتدي بشكل خبيث على سيادة الصين، ويمثل استفزازا سياسيا سافرا، أثار استياء شديدا لدى الشعب الصيني، ومعارضة عامة في المجتمع الدولي. وذلك يثبت من جديد أنّ بعض الساسة الأمريكيين تحولوا إلى (صنّاع مشاكل) في العلاقات الصينية الأمريكية، وأنّ الولايات المتحدة أصبحت (أكبر مقوّض) للسلام الإقليمي في منطقة مضيق تايوان".وشدد الوزير الصيني في حديث نقلته وكالة "شينخوا" الصينية، أنه "على الولايات المتحدة ألا تتوهم القدرة على عرقلة توحيد الصين. تايوان هي جزء من الصين، وإن توحيد الصين الكامل هو اتجاه عام وضرورة تاريخية. لن نترك مجالا لقوى "استقلال تايوان" الانفصالية وتدخلات القوى الخارجية".ونوه الوزير الصيني إلى أن بلاده وضعت "تنمية الدولة والأمة" أساسا للقوة، وأضاف: "نرغب أيضا في التعايش السلمي والتنمية المشتركة مع دول العالم، لكننا لن نسمح لأي دولة بتقويض استقرار الصين وتنميتها. إن الاستفزازات وإثارة المشاكل فيما يخص قضية تايوان هي ضمن المحاولات لتأخير التنمية في الصين وتدمير نهضتها السلمية، لكن ذلك لن يجدي نفعا أبدا، ولن يترك سوى الفشل الذريع".وحذر الوزير الصيني واشنطن من مغبة اللعب على الورقة الجيوسياسية، قائلا:وتابع الوزير الصيني: "على الولايات المتحدة أن لا تتوهم القدرة على الخلط بين الحق والباطل. صرحت الولايات المتحدة بأن الصين تعمل على تصعيد الوضع، لكن الحقيقة الأساسية هي أن الولايات المتحدة هي من بادرت باستفزاز الصين في قضية تايوان، والاعتداء على سيادة الصين وسلامة أراضيها".وكشف الوزير الصيني عن عدة تصريحات أمريكية تخالف الحقيقية، وقال: وبين يي أن "جميع تحركات الصين للحفاظ على سلامة أراضيها ومكافحة انقسام الدولة تتفق مع المنطق والقانون، وتمتلك جميع المبررات".وأكد الوزير الصيني أن "ضمانة السلام والاستقرار في مضيق تايوان هي مبدأ (صين واحدة) ، وأن (الحامي) الحقيقي للتعايش السلمي بين الصين والولايات المتحدة هو (البيانات المشتركة الثلاثة)، مشيرا إلى أن "السعي إلى تحقيق (استقلال تايوان بالاعتماد على الولايات المتحدة) هو طريق مسدود، ومحاولة (احتواء الصين عن طريق تايوان) محكوم عليها بالفشل".

https://arabic.sputniknews.com/20220802/تدريبات-عسكرية-صينية-تطوق-تايوان-من-جميع-الجهات-في-الليلة-الأولى-لبيلوسي-فيها-صور---1065920231.html

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العالم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان