https://arabic.sputniknews.com/20220803/الصين-لا-استبعاد-للقوة-العسكرية-لردع-الانفصاليين-في-تايوان--1065924083.html

الصين: لا استبعاد للقوة العسكرية لردع الانفصاليين في تايوان

الصين: لا استبعاد للقوة العسكرية لردع الانفصاليين في تايوان

قال المدير العام لإدارة الحد من الأسلحة بوزارة الخارجية الصينية فو كونغ، الأربعاء، إن الصين ستحاول حل القضية بالوسائل السلمية، لكنها لن تستبعد استخدام القوة. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T03:33+0000

2022-08-03T03:33+0000

2022-08-03T03:33+0000

الصين

أخبار تايوان

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فو لوكالة "سبوتنيك" على هامش المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة: "سنبذل قصارى جهدنا لتوحيد بلدنا بطريقة سلمية".وأضاف المسؤول الصيني أن السبب في أننا لا نتخلى عن خيار الحل العسكري هو أننا بحاجة إلى ردع هؤلاء الانفصاليين المحتملين وحتى لا يسيروا بسرعة كبيرة".وقال فو إن بكين لا تعتقد أن الأسلحة النووية ستكون جزءا من الصورة حول زيارة بيلوسي المثيرة للجدل إلى تايوان.ولفت إلى إن بكين تعتقد أن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي احتمالات تحدث من أزمة تايوان، وتعد تدابير مضادة قوية لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.وأشار"نعتقد أن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي احتمالات ... عندما يتعلق الأمر بالصين وقضية تايوان، ستكون هناك تدابير مضادة قوية ضد الولايات المتحدة".بالإضافة إلى ذلك، قال المسؤول الصيني إن :وحث فو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على وقف تطوير تحالف أوكوس، الذي يتعارض مع أهداف معاهدة عدم الانتشار والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة 10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الصيني، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".

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https://arabic.sputniknews.com/20220802/تدريبات-عسكرية-صينية-تطوق-تايوان-من-جميع-الجهات-في-الليلة-الأولى-لبيلوسي-فيها-صور---1065920231.html

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