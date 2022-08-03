https://arabic.sputniknews.com/20220803/القبض-على-سائحين-إماراتيين-في-إسرائيل-بشبهة-إطلاق-نار-والإفراج-عنهما-لثبوت-عدم-تورطهما-فيديو-1065961744.html

إسرائيل... الإفراج عن سائحين إماراتيين قبض عليهما بشبهة إطلاق نار

إسرائيل... الإفراج عن سائحين إماراتيين قبض عليهما بشبهة إطلاق نار

كشفت صحيفة عبرية، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على سائحين من الإمارات بشبهة تورطهما في عملية إطلاق نار في تل أبيب (وسط)، قبل أن تفرج عنهما بعدما ثبت عدم... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T17:50+0000

2022-08-03T17:50+0000

2022-08-03T17:55+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وشهد شارع ديزنغوف وسط تل أبيب مساء أمس إطلاق نار من دراجة نارية، في وقت تتحسب إسرائيل من رد فعل انتقامي من حركة "الجهاد الإسلامي" على اعتقال القيادي بالحركة بسام السعدي مساء الإثنين من منزله في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.وفور إطلاق النار، أمسك مواطنون إسرائيليون شابين إماراتين كانا في المدينة بغرض السياحة بعدما اشتبها أنهما فلسطينيان أقدما على إطلاق النار، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقالت الصحيفة إن المواطنين أمسكوا الشابين بينما كانا يحاولان الفرار من المكان شأن جميع المتواجدين فيه الذين اعتقدوا أن إطلاق النار هو عملية هجومية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لاعتقال الشرطة شابا ظهر ممدا على الأرض وأحد عناصرها يسأله بالإنجليزية ما اسمك فيما يقوم آخر بتقييده بالأغلال الحديدية، ويجيب الشاب أن اسمه عادل.وبعد مرور نحو الساعة، قالت الشرطة في بيان مقتضب وفق الصحيفة إنها أفرجت عن الشابين (لم توضح هويتهما)، بعدما تبين أنهما غير متورطين في الحادث.ولاحقا، قالت الشرطة إن الحادث كان جنائيا، حاول فيه شخصان يستقلان دراجة نارية تصفية مجرم معروف داخل سيارته من نوع مرسيدس، قبل أن يلوذا بالفرار، دون أن يسفر إطلاق النار عن وقوع إصابات.وفي السابع من شهر أبريل/نيسان الماضي، أطلق الشاب الفلسطيني رعد حازم من مخيم جنين النار تجاه مارة إسرائيليين في شارع ديزنغوف وقتل ثلاثة منهم قبل أن يتم قتله في اليوم التالي بالقرب من مسجد في مدينة يافا القريبة.

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