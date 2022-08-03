https://arabic.sputniknews.com/20220803/القضاء-اللبناني-يفرج-عن-السفينة-لاوديسا-بعد-أن-تبين-أنها-روسية-1065956822.html

القضاء اللبناني يفرج عن السفينة "لاوديسا" بعد أن تبين أنها روسية

القضاء اللبناني يفرج عن السفينة "لاوديسا" بعد أن تبين أنها روسية

أكد المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان ومدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، أن الباخرة المحتجزة "لاوديسا" ستبحر بعد ساعة أو ساعتين عند استكمال الإجراءات... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T15:33+0000

2022-08-03T15:33+0000

2022-08-03T15:33+0000

العالم العربي

روسيا

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وقال تامر في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن "القرار القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالإنابة في طرابلس زينب رباب، بفك الحجز وصلهم والباخرة ستبحر".وكان قد تم الحجز على الباخرة يوم الجمعة الماضي، بعد أن زعمت السفارة الأوكرانية في بيروت أنها محملة بقمح وشعير تم سرقته من أوكرانيا. الأمر الذي دفع النيابة العامة التمييزية إلى حجز الباخرة "لاوديسا" في مرفأ طرابلس وحوّلت التحقيق لشعبة المعلومات، في حين ان السفارة الأوكرانية استحصلت على قرار من قضاء العجلة قضى بالحجز على الباخرة لمدة 72 ساعة.وختم المدعي العام التّمييزي القاضي ​غسان عويدات​، يوم أمس الثلاثاء، تحقيقه​ حول "لاوديسا"، وسَمح لها بالإبحار من ​مرفأ طرابلس​، لعدم وجود جرم جزائي بالملف".وصدر قرار اليوم عن قاضي الأمور المستعجلة زينب رباب، بفك الحجز بناء على عدة معطيات منها أن البضائع المتواجدة على متن الباخرة كان سيتم تنزيل جزء منها في المنطقة الحرة للمرفأ ولم تكن ستدخل الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالشحنة والسفينة تبين أن أصل البضائع روسي ومنشأها روسي وانطلقت من مرفأ روسي، كما أن أكياس القمح مكتوب عليها إن المنشأ روسي.وتبين لدى المحكمة أن الجهة المدعية "الأوكرانية" لم تبرز أي أحكام قطعية صادرة عن القضاء الأوكراني تتعلق بالموضوع الراهن بل مجرد تحقيقات وملاحقات تتعلق ببضائع تدعي بأنها مسروقة من أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/سلام-وزارة-الاقتصاد-غير-معنية-بالباخرة-لاوديسا-1065949819.html

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