https://arabic.sputniknews.com/20220803/الكاظمي-يناقش-أزمة-العراق-الحالية-مع-رئيس-تحالف-الفتح-1065947783.html
الكاظمي يناقش أزمة العراق الحالية مع رئيس تحالف الفتح
الكاظمي يناقش أزمة العراق الحالية مع رئيس تحالف الفتح
ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الأزمة العراقية الحالية مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T13:19+0000
2022-08-03T13:19+0000
2022-08-03T13:19+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح بيانا قال فيه إن العامري، استقبل في مكتبه ببغداد الكاظمي لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، حيث ناقش الجانبان آخر مستجدات الوضع السياسي وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية والتوصل إلى حلول منطقية ترضي كل الأطراف".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن "الظروف الحالية تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق وحريص يتناول الوضع السياسي للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم".وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان لها، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت"، حسب وكالة الأنباء العراقية.وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في البلد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في البلد، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تُحقق تطلعات المواطنين".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
الكاظمي يناقش أزمة العراق الحالية مع رئيس تحالف الفتح
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ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الأزمة العراقية الحالية مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" عن المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح بيانا قال فيه إن العامري، استقبل في مكتبه ببغداد الكاظمي لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، حيث ناقش الجانبان آخر مستجدات الوضع السياسي وإيجاد السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الحالية والتوصل إلى حلول منطقية ترضي كل الأطراف".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن "الظروف الحالية تستدعي التزام التهدئة والدخول في حوار صادق وحريص يتناول الوضع السياسي للوصول إلى خارطة طريق واضحة المعالم".
وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان لها، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت"، حسب وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية في البلد، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وضمان الأمن والاستقرار في البلد، وتأمين الحوار والتلاقي بين الجميع لإيجاد حلول ناجعة تُحقق تطلعات المواطنين".