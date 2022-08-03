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https://arabic.sputniknews.com/20220803/الكرملين-نتساءل-عما-إذا-كانت-كندا-مهتمة-بإصلاح-التوربينات-فهي-نفسها-تريد-توريد-الغاز-إلى-أوروبا-1065939822.html
الكرملين: نتساءل عما إذا كانت كندا مهتمة بإصلاح التوربينات فهي نفسها تريد توريد الغاز إلى أوروبا
الكرملين: نتساءل عما إذا كانت كندا مهتمة بإصلاح التوربينات فهي نفسها تريد توريد الغاز إلى أوروبا
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تتساءل عما إذا كانت كندا مهتمة بإصلاح التوربينات فهي نفسها تريد توريد الغاز إلى... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:35+0000
2022-08-03T10:35+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "كندا ليست مهتمة باستمرار إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، كما أنها تستعد لتوريد الغاز إلى هناك، مما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية".وقال بيسكوف الوضع في أوكرانيا: "لم يبد شرودر أي رغبة في أن يصبح وسيطًا، هذا أولًا. ثانيًا نعم في الواقع كانت روسيا ولا تزال مستعدة لحل المشكلة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية بشروطها الخاصة. وهنا من المناسب ببساطة التذكير مرة أخرى بأن هذه الشروط تم الاتفاق عليها في إسطنبول واتفق عليها الجانبان. المفاوضون روسيا وأوكرانيا. بعد ذلك رفض الجانب الأوكراني هذا الاتفاق ... ونعم روسيا مستعدة وشروطنا معروفة للجانب الأوكراني. بطريقة أو بأخرى، سيتم توفيرها".وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لزيارة بيلوسي إلى تايوان: "بالطبع لا يمكن الاستهانة بمستوى التوتر الذي أثارته هذه الزيارة في المنطقة. هذا استفزاز صريح. هذا ليس خطاً موجهاً لدعم تلك الحرية والديمقراطية المؤقتة، وهنا نحتاج إلى تسمية مثل هذه الخطوات بأسمائها الصحيحة".وبحسب بيسكوف، لا ينبغي ولا يمكن تحقيق الأهداف السياسة الخارجية بخطوات استفزازية.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الكرملين-بوتين-وأردوغان-سيناقشان-سوريا-وأوكرانيا-والحبوب-في-سوتشي-1065895983.html
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روسيا

الكرملين: نتساءل عما إذا كانت كندا مهتمة بإصلاح التوربينات فهي نفسها تريد توريد الغاز إلى أوروبا

10:35 GMT 03.08.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . wasim suliman
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تتساءل عما إذا كانت كندا مهتمة بإصلاح التوربينات فهي نفسها تريد توريد الغاز إلى أوروبا.
وقال بيسكوف: "كندا ليست مهتمة باستمرار إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، كما أنها تستعد لتوريد الغاز إلى هناك، مما يمكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية".
وقال بيسكوف الوضع في أوكرانيا: "لم يبد شرودر أي رغبة في أن يصبح وسيطًا، هذا أولًا. ثانيًا نعم في الواقع كانت روسيا ولا تزال مستعدة لحل المشكلة الأوكرانية من خلال الدبلوماسية بشروطها الخاصة. وهنا من المناسب ببساطة التذكير مرة أخرى بأن هذه الشروط تم الاتفاق عليها في إسطنبول واتفق عليها الجانبان. المفاوضون روسيا وأوكرانيا. بعد ذلك رفض الجانب الأوكراني هذا الاتفاق ... ونعم روسيا مستعدة وشروطنا معروفة للجانب الأوكراني. بطريقة أو بأخرى، سيتم توفيرها".
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لزيارة بيلوسي إلى تايوان: "بالطبع لا يمكن الاستهانة بمستوى التوتر الذي أثارته هذه الزيارة في المنطقة. هذا استفزاز صريح. هذا ليس خطاً موجهاً لدعم تلك الحرية والديمقراطية المؤقتة، وهنا نحتاج إلى تسمية مثل هذه الخطوات بأسمائها الصحيحة".
وبحسب بيسكوف، لا ينبغي ولا يمكن تحقيق الأهداف السياسة الخارجية بخطوات استفزازية.
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