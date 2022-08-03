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https://arabic.sputniknews.com/20220803/المغرب-تبدي-استعدادها-لاستقبال-إمام-قررت-فرنسا-طرده-1065941383.html
المغرب تبدي استعدادها لاستقبال إمام قررت فرنسا طرده
المغرب تبدي استعدادها لاستقبال إمام قررت فرنسا طرده
أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن المغرب أصدر تصريحا قنصليا قبل 24 ساعة لطرد الداعية المغربي حسن إيكويسن بالقوة، من فرنسا. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
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وردا على سؤال لنائب من التجمع الوطني سيباستيان شونو في الجمعية الوطنية، شكر وزير الداخلية المغرب على إصدار هذه الوثيقة ملمحا الى أن عملية الترحيل ستتم بسرعة، فور توقيف الداعية المقيم في شمال فرنسا.وأشار دارمانان إلى أنه وقع أمر ترحيل إيكويسن، مؤكدا أنه مدرج على قائمة الأشخاص المطلوبين، وفقا لموقع "هبة بريس".أعلنت الداخلية الفرنسية في وقت سابق أنها قررت طرد إمام في منطقة الشمال مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، بعد توجيهه دعوات إلى الكراهية والعنف وخصوصا ضد الجالية اليهودية.ورد إيكويسن عبر صفحته في "فيسبوك" بالقول: "يؤخذ عليّ اليوم أنني أدلي بتصريحات تنطوي على تمييز وربما عنف، الأمر الذي أرفضه بشدة. أثق بالقضاء بهدف إلغاء قرار الطرد".والداعية الإسلامي نشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة إلى صفحة في "فيسبوك" تضم 42 ألف مشترك.وكان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، اتهم إيكويسن (57 عاما) عام 2004، بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية، ورفع شكوى في حقه لدى اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الداخلية-الفرنسي-يعلن-بدء-التحقيق-في-اضطرابات-ضاحية-سيفران-1060596882.html
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العالم, أخبار فرنسا , وزارة الداخلية الفرنسية, أخبار المغرب اليوم

المغرب تبدي استعدادها لاستقبال إمام قررت فرنسا طرده

11:15 GMT 03.08.2022
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik
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أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن المغرب أصدر تصريحا قنصليا قبل 24 ساعة لطرد الداعية المغربي حسن إيكويسن بالقوة، من فرنسا.
وردا على سؤال لنائب من التجمع الوطني سيباستيان شونو في الجمعية الوطنية، شكر وزير الداخلية المغرب على إصدار هذه الوثيقة ملمحا الى أن عملية الترحيل ستتم بسرعة، فور توقيف الداعية المقيم في شمال فرنسا.
وأشار دارمانان إلى أنه وقع أمر ترحيل إيكويسن، مؤكدا أنه مدرج على قائمة الأشخاص المطلوبين، وفقا لموقع "هبة بريس".
أعلنت الداخلية الفرنسية في وقت سابق أنها قررت طرد إمام في منطقة الشمال مقرب من جماعة الإخوان المسلمين، بعد توجيهه دعوات إلى الكراهية والعنف وخصوصا ضد الجالية اليهودية.
ورد إيكويسن عبر صفحته في "فيسبوك" بالقول: "يؤخذ عليّ اليوم أنني أدلي بتصريحات تنطوي على تمييز وربما عنف، الأمر الذي أرفضه بشدة. أثق بالقضاء بهدف إلغاء قرار الطرد".
والداعية الإسلامي نشط جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه قناة على يوتيوب يتابعها 169 ألف شخص، إضافة إلى صفحة في "فيسبوك" تضم 42 ألف مشترك.
وزير الداخلية الفرنسي جيرارلد دارمانين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
وزير الداخلية الفرنسي يعلن بدء التحقيق في اضطرابات ضاحية سيفران
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وكان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، اتهم إيكويسن (57 عاما) عام 2004، بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية، ورفع شكوى في حقه لدى اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.
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