https://arabic.sputniknews.com/20220803/اليابان-تبدأ-بناء-منشآت-لتصريف-المياه-الملوثة-من-محطة-فوكوشيما-النووية-1065960033.html

اليابان تبدأ بناء منشآت لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية

اليابان تبدأ بناء منشآت لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية

وافقت الحكومة اليابانية على بناء منشآت خاصة بتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من مفاعل فوكوشيما النووي. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T16:59+0000

2022-08-03T16:59+0000

2022-08-03T16:59+0000

العالم

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جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "كيه بي إس" الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن السلطات المحلية في محافظة فوكوشيما سمحت، أمس الثلاثاء، لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية بالبدء في المشروع، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة التنظيم النووي اليابانية.ولفتت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء في بناء المنشآت الخاصة بتصريف المياه الملوثة اعتبارا من يوم غد الخميس.ويأتي المشروع ضمن خطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تهدف إلى تخفيف المياه لتقليل مستويات التريتيوم فيها قبل أن يتم إطلاقها بصورة تدريجية على مدار عقود، في مياه المحيط.يذكر أن محطة فوكوشيما تعرضت لزلزال عام 2011 وتسبب ذلك في تسرب إشعاعي، وأصبحت المحطة تنتج أكثر من 130 طنا من المياه الملوثة إشعاعيا بصورة يومية وهي المياه التي تخطط اليابان لإطلاقها تدريجيا في المحيط في خطة لاقت انتقادات دولية.

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العالم