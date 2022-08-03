https://arabic.sputniknews.com/20220803/اليابان-تبدأ-بناء-منشآت-لتصريف-المياه-الملوثة-من-محطة-فوكوشيما-النووية-1065960033.html
اليابان تبدأ بناء منشآت لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية
اليابان تبدأ بناء منشآت لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية
وافقت الحكومة اليابانية على بناء منشآت خاصة بتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من مفاعل فوكوشيما النووي. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T16:59+0000
2022-08-03T16:59+0000
2022-08-03T16:59+0000
العالم
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جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "كيه بي إس" الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن السلطات المحلية في محافظة فوكوشيما سمحت، أمس الثلاثاء، لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية بالبدء في المشروع، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة التنظيم النووي اليابانية.ولفتت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء في بناء المنشآت الخاصة بتصريف المياه الملوثة اعتبارا من يوم غد الخميس.ويأتي المشروع ضمن خطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، التي تهدف إلى تخفيف المياه لتقليل مستويات التريتيوم فيها قبل أن يتم إطلاقها بصورة تدريجية على مدار عقود، في مياه المحيط.يذكر أن محطة فوكوشيما تعرضت لزلزال عام 2011 وتسبب ذلك في تسرب إشعاعي، وأصبحت المحطة تنتج أكثر من 130 طنا من المياه الملوثة إشعاعيا بصورة يومية وهي المياه التي تخطط اليابان لإطلاقها تدريجيا في المحيط في خطة لاقت انتقادات دولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220606/إعلام-أكثر-من-مليون-منزل-في-اليابان-مهددين-بانقطاع-مصادر-الطاقة-في-الشتاء-المقبل-1063148841.html
https://arabic.sputniknews.com/20220522/اليابان-محطة-فوكوشيما-للطاقة-النووية-لم-تتأثر-بزلزال-اليوم-1062537471.html
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العالم
اليابان تبدأ بناء منشآت لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية
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وافقت الحكومة اليابانية على بناء منشآت خاصة بتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من مفاعل فوكوشيما النووي.
جاء ذلك حسبما ذكرت
شبكة "كيه بي إس" الكورية الجنوبية، التي أشارت إلى أن السلطات المحلية في محافظة فوكوشيما سمحت، أمس الثلاثاء، لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية بالبدء في المشروع، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة التنظيم النووي اليابانية.
ولفتت الشبكة إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء في بناء المنشآت الخاصة بتصريف المياه الملوثة اعتبارا من يوم غد الخميس.
ويأتي المشروع ضمن خطة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية
، التي تهدف إلى تخفيف المياه لتقليل مستويات التريتيوم فيها قبل أن يتم إطلاقها بصورة تدريجية على مدار عقود، في مياه المحيط.
يذكر أن محطة فوكوشيما تعرضت لزلزال عام 2011 وتسبب ذلك في تسرب إشعاعي
، وأصبحت المحطة تنتج أكثر من 130 طنا من المياه الملوثة إشعاعيا بصورة يومية وهي المياه التي تخطط اليابان
لإطلاقها تدريجيا في المحيط في خطة لاقت انتقادات دولية.