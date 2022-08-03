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اليمن... تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة
اليمن... تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة
أقدم مسلحون، مساء الأربعاء، على تخريب أنبوب لنقل النفط في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T23:33+0000
2022-08-03T23:33+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن مجهولين فجروا أنبوب نقل النفط الخام قرب منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة شرق مدينة عتق مركز المحافظة.وأضاف أن الجهات المختصة أوقفت ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين حقل العقلة وميناء التصدير في منطقة النُشيمة بمديرية رَضُوم جنوب شرقي شبوة المطلة على بحر العرب.وتتعرض شبكة أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ نحو 8 أعوام.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/إصابة-جنديين-يمنيين-إثر-انفجار-استهدف-آلية-تقلهم-في-محافظة-شبوة-1065860501.html
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الحرب على اليمن

اليمن... تفجير أنبوب لنقل النفط الخام في محافظة شبوة

23:33 GMT 03.08.2022
© Sputnikاليمن
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
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أقدم مسلحون، مساء الأربعاء، على تخريب أنبوب لنقل النفط في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوب شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك" بأن مجهولين فجروا أنبوب نقل النفط الخام قرب منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة شرق مدينة عتق مركز المحافظة.
محافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
إصابة جنديين يمنيين إثر انفجار استهدف آلية تقلهم في محافظة شبوة
1 أغسطس, 14:57 GMT
وأضاف أن الجهات المختصة أوقفت ضخ النفط عبر الأنبوب الرابط بين حقل العقلة وميناء التصدير في منطقة النُشيمة بمديرية رَضُوم جنوب شرقي شبوة المطلة على بحر العرب.
وتتعرض شبكة أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة، إلى أعمال تخريب متكررة تتسبب في إلحاق خسائر بالبلد المنهك من الصراع المستمر منذ نحو 8 أعوام.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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