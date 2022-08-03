https://arabic.sputniknews.com/20220803/برلمان-إيران-يوافق-على-لائحة-لتبادل-السجناء-بين-طهران-وبروكسل-1065938085.html
برلمان إيران يوافق على لائحة لتبادل السجناء بين طهران وبروكسل
برلمان إيران يوافق على لائحة لتبادل السجناء بين طهران وبروكسل
أقر البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، لائحة لتبادل السجناء بين طهران وبروكسل. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:51+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إن "البرلمان الإيراني يوافق على لائحة نقل المدانين السجناء بين إيران وبلجيكا بـ195 صوتا ومعارضة برلمانيين، وامتناع 7 عن التصويت من إجمالي 227 برلمانيا مشاركين في الجلسة".ووافق البرلمان البلجيكي، في 20 يوليو/تموز الماضي، على خطة تبادل السجناء مع إيران.وتسعى إيران إلى استعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الرفيع المسجون في بلجيكا، والمتهم بالإرهاب، وحميد نوري، مسؤول سابق في جهاز القضاء الإيراني المحتجز في السويد، وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "حميد نوري وأسد الله أسدي عزيزَينا.. ونسعى دائما لاستعادتهما، ونصر على توبيخ الدول التي احتجزت هذين الشخصين".ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، ستكون سلطة تنفيذ هذه الاتفاقيّة في إيران من خلال وزارة العدل وفي بلجيكا بوساطة الخدمة العامة للعدل الفيدرالي.ونص القانون على أن "الأطراف تتعهد بتقديم أكبر قدر ممكن من التعاون فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية"، وأن "كل طرف، حسب قوانينه الداخلية وبناء على الطلب، يمكنه السماح بمرور الأشخاص الذين تنقلهم الحكومة الثالثة إلى الطرف الآخر من أراضيه".
https://arabic.sputniknews.com/20180702/إيران-دبلوماسي-بلجيكا-1033485368.html
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برلمان إيران يوافق على لائحة لتبادل السجناء بين طهران وبروكسل
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أقر البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، لائحة لتبادل السجناء بين طهران وبروكسل.
طهران - سبوتنيك. وقالت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إن "البرلمان الإيراني يوافق على لائحة نقل المدانين السجناء بين إيران وبلجيكا بـ195 صوتا ومعارضة برلمانيين، وامتناع 7 عن التصويت من إجمالي 227 برلمانيا مشاركين في الجلسة".
ووافق البرلمان البلجيكي، في 20 يوليو/تموز الماضي، على خطة تبادل السجناء مع إيران.
وتسعى إيران إلى استعادة أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني الرفيع المسجون في بلجيكا، والمتهم بالإرهاب، وحميد نوري، مسؤول سابق في جهاز القضاء الإيراني المحتجز في السويد، وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني مسعود ستايشي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن "حميد نوري وأسد الله أسدي عزيزَينا.. ونسعى دائما لاستعادتهما، ونصر على توبيخ الدول التي احتجزت هذين الشخصين".
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية
، ستكون سلطة تنفيذ هذه الاتفاقيّة في إيران من خلال وزارة العدل وفي بلجيكا بوساطة الخدمة العامة للعدل الفيدرالي.
ونص القانون على أن "الأطراف تتعهد بتقديم أكبر قدر ممكن من التعاون فيما يتعلق بنقل المحكوم عليهم، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية"، وأن "كل طرف، حسب قوانينه الداخلية وبناء على الطلب، يمكنه السماح بمرور الأشخاص الذين تنقلهم الحكومة الثالثة إلى الطرف الآخر من أراضيه".