https://arabic.sputniknews.com/20220803/برلين-لا-حاجة-لوثائق-الضمانات-حول-توريد-التوربين-التي-تطلبها-روسيا-1065942810.html
برلين: لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد التوربين التي تطلبها روسيا
برلين: لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد التوربين التي تطلبها روسيا
صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، بأنه لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد توربين "سيمنز" التي تطلبها روسيا. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T11:30+0000
2022-08-03T11:30+0000
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روسيا
برلين: لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد التوربين التي تطلبها روسيا
11:30 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 03.08.2022) تابعنا عبر
يتبع
صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، بأنه لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد توربين "سيمنز" التي تطلبها روسيا.