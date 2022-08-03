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برلين: لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد التوربين التي تطلبها روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220803/برلين-لا-حاجة-لوثائق-الضمانات-حول-توريد-التوربين-التي-تطلبها-روسيا-1065942810.html
برلين: لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد التوربين التي تطلبها روسيا
برلين: لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد التوربين التي تطلبها روسيا
صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، بأنه لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد توربين "سيمنز" التي تطلبها روسيا. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
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برلين: لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد التوربين التي تطلبها روسيا

11:30 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 11:32 GMT 03.08.2022)
© flickr.com / Caribbعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© flickr.com / Caribb
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صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، بأنه لا حاجة لوثائق الضمانات حول توريد توربين "سيمنز" التي تطلبها روسيا.
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