https://arabic.sputniknews.com/20220803/بري-يوجه-رسالة-إلى-العراقيين-عن-طريق-الكاظمي-ويناشدهم-فيها-الاستجابة-لنداء-العقل-1065943572.html

بري يوجه رسالة إلى العراقيين عن طريق الكاظمي ويناشدهم فيها الاستجابة "لنداء العقل"

بري يوجه رسالة إلى العراقيين عن طريق الكاظمي ويناشدهم فيها الاستجابة "لنداء العقل"

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب العراقي وصفت بـ"مفتوحة" من خلال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ناشدهم فيها... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T11:54+0000

2022-08-03T11:54+0000

2022-08-03T11:54+0000

العالم العربي

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وقال بري مخاطبا العراقيين في رسالته: "إلى الشعب العراقي الشقيق من خلال دولة رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي المحترم. يطيب لي بإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني باسم اللبنانيين أن نعبر لسيادتكم عن دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها والرامية الى عقد طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية".وتابع بري كلمته التي نشرتها قناة "أم تي في" اللبنانية على موقعها الرسمي: "إنني وبالقدر الذي كنت ولا زلت وسأبقى أدعو فيه كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية إلى الحوار سبيلا وحيداً لتسوية كافة القضايا الخلافية الداخلية تحت سقف الوحدة والدستور والتلاقي على كلمة سواء وبنفس القدر ومن موقع الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعبا ومرجعيات دينية رشيدة للبنان واللبنانيين دعما ومؤازرة وبلسمة لجراحاته ونصرة لقضاياه يوم عز النصير".واختتم بري كلمته موجها خطابه للكاظمي: "دولة الرئيس في الختام أسأل الله تعالى للشعب العراقي دوام الأمن والاستقرار ولكم التوفيق والسداد والنجاح في مبادرتكم هذه وفي قيادة العراق نحو المزيد من المنعة والاقتدار والله ولي التوفيق".ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف، بغية الوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/الأمم-المتحدة-تدعو-القادة-العراقيين-إلى-إعطاء-الأولوية-للمصالح-الوطنية-لإيجاد-حلول-عاجلة-للأزمة-1065942453.html

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