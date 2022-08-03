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https://arabic.sputniknews.com/20220803/بري-يوجه-رسالة-إلى-العراقيين-عن-طريق-الكاظمي-ويناشدهم-فيها-الاستجابة-لنداء-العقل-1065943572.html
بري يوجه رسالة إلى العراقيين عن طريق الكاظمي ويناشدهم فيها الاستجابة "لنداء العقل"
بري يوجه رسالة إلى العراقيين عن طريق الكاظمي ويناشدهم فيها الاستجابة "لنداء العقل"
وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب العراقي وصفت بـ"مفتوحة" من خلال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ناشدهم فيها... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T11:54+0000
2022-08-03T11:54+0000
العالم العربي
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وقال بري مخاطبا العراقيين في رسالته: "إلى الشعب العراقي الشقيق من خلال دولة رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي المحترم. يطيب لي بإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني باسم اللبنانيين أن نعبر لسيادتكم عن دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها والرامية الى عقد طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية".وتابع بري كلمته التي نشرتها قناة "أم تي في" اللبنانية على موقعها الرسمي: "إنني وبالقدر الذي كنت ولا زلت وسأبقى أدعو فيه كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية إلى الحوار سبيلا وحيداً لتسوية كافة القضايا الخلافية الداخلية تحت سقف الوحدة والدستور والتلاقي على كلمة سواء وبنفس القدر ومن موقع الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعبا ومرجعيات دينية رشيدة للبنان واللبنانيين دعما ومؤازرة وبلسمة لجراحاته ونصرة لقضاياه يوم عز النصير".واختتم بري كلمته موجها خطابه للكاظمي: "دولة الرئيس في الختام أسأل الله تعالى للشعب العراقي دوام الأمن والاستقرار ولكم التوفيق والسداد والنجاح في مبادرتكم هذه وفي قيادة العراق نحو المزيد من المنعة والاقتدار والله ولي التوفيق".ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف، بغية الوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/الأمم-المتحدة-تدعو-القادة-العراقيين-إلى-إعطاء-الأولوية-للمصالح-الوطنية-لإيجاد-حلول-عاجلة-للأزمة-1065942453.html
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العالم العربي

بري يوجه رسالة إلى العراقيين عن طريق الكاظمي ويناشدهم فيها الاستجابة "لنداء العقل"

11:54 GMT 03.08.2022
© AFP 2022نبيه بري
نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022
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وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب العراقي وصفت بـ"مفتوحة" من خلال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ناشدهم فيها الاستجابة لنداء العقل.
وقال بري مخاطبا العراقيين في رسالته: "إلى الشعب العراقي الشقيق من خلال دولة رئيس الحكومة العراقية السيد مصطفى الكاظمي المحترم. يطيب لي بإسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي اللبناني باسم اللبنانيين أن نعبر لسيادتكم عن دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها والرامية الى عقد طاولة حوار وطني للوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعاني منها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية".
وتابع بري كلمته التي نشرتها قناة "أم تي في" اللبنانية على موقعها الرسمي: "إنني وبالقدر الذي كنت ولا زلت وسأبقى أدعو فيه كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية إلى الحوار سبيلا وحيداً لتسوية كافة القضايا الخلافية الداخلية تحت سقف الوحدة والدستور والتلاقي على كلمة سواء وبنفس القدر ومن موقع الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعبا ومرجعيات دينية رشيدة للبنان واللبنانيين دعما ومؤازرة وبلسمة لجراحاته ونصرة لقضاياه يوم عز النصير".

"إنني إلى جانب سيادتكم نناشد الشعب العراقي الشقيق وكل قياداته ومكوناته الوطنية والقومية والروحية وخصوصاً أبناء الفريق الواحد، الاستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة في طاولة الحوار التي لا مناص منها لحفظ العراق قوياً لكل العراقيين ولكل العرب، عراقاً محورياً في صنع وبناء الثقة بين دول الجوار العربي والإسلامي".

نبيه بري - سبوتنيك عربي
نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني
واختتم بري كلمته موجها خطابه للكاظمي: "دولة الرئيس في الختام أسأل الله تعالى للشعب العراقي دوام الأمن والاستقرار ولكم التوفيق والسداد والنجاح في مبادرتكم هذه وفي قيادة العراق نحو المزيد من المنعة والاقتدار والله ولي التوفيق".
أنصار مقتدى الصدر، يتجمعون داخل البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، احتجاجًا على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، العراق 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
الأمم المتحدة تدعو القادة العراقيين إلى إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية لإيجاد حلول عاجلة للأزمة
11:35 GMT
ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الأطراف، بغية الوصول لحل للأزمة التي تشهدها البلاد.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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