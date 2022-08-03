https://arabic.sputniknews.com/20220803/بعد-الإعلان-عن-صفقة-محتملة-للإمارات-معلومات-عن-صواريخ-ثاد-الأمريكية-1065941794.html
بعد الإعلان عن صفقة محتملة للإمارات... معلومات عن صواريخ "ثاد" الأمريكية
بعد الإعلان عن صفقة محتملة للإمارات... معلومات عن صواريخ "ثاد" الأمريكية
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة للإمارات بقيمة 2.2 مليار دولار تشمل منظومات صواريخ "ثاد" المصممة للتصدي للأهداف الجوية على ارتفاعات عالية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T11:33+0000
2022-08-03T11:33+0000
2022-08-03T11:33+0000
رصد عسكري
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جاء ذلك في بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي بوزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء.وتم تصميم منصات صواريخ "ثاد" على مركبات عسكرية متحركة حتى يمكن حشدها في أي مكان حول العالم.ويقول تقرير لموقع "ميسيل ثريد" الأمريكي إن منظومة "ثاد" الصاروخية تضم منصات الإطلاق والصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة، ومحطة الرادار الأرضي، ويمكنها التصدي للصواريخ الباليستية والتكتيكية في مدى 200 كلم.ويصل أقصى مدى لصواريخ "ثاد" إلى 1000 كلم، بحسب موقع "آرمي تكنولوجي" الأمريكي، ويمكنها أن تعمل مع منظومات "باتريوت" الصاروخية المصممة للتصدي للأهداف الجوية على ارتفاعات منخفضة ضمن ما يطلق عليه "الدرع الصاروخي".لكن منظومة "ثاد" لم يتم اختبارها في حرب حقيقية لتثبت فعاليتها، بينما فشلت باتريوت في حماية السعودية من هجمات "الحوثيين" ولم تتمكن من التصدي لصواريخ بدائية التصميم.ويقول موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية إنه يمكن نشر صواريخ ثاد لحماية المدن والمنشآت الحيوية ضد الصواريخ المعادية اعتمادا على نظام توجيه يعمل بالأشعة تحت الحمراء.وتضم منظومة صواريخ "ثاد" 9 منصات بـ 72 صاروخا، إضافة إلى مركبتي قيادة وسيطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220517/تقرير-أمريكي-يكشف-عدد-منظومات-إس-400-الروسية-التي-تغلق-المجال-الجوي-الأوكراني-1062335691.html
https://arabic.sputniknews.com/20190305/صواريخ-ثاد-إسرائيل-1039535583.html
https://arabic.sputniknews.com/20190930/بعد-فشلها-في-حماية-السعودية-الجيش-الأمريكي-قد-يستغني-عن-صواريخ-باتريوت-1043023787.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
بعد الإعلان عن صفقة محتملة للإمارات... معلومات عن صواريخ "ثاد" الأمريكية
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة للإمارات بقيمة 2.2 مليار دولار تشمل منظومات صواريخ "ثاد" المصممة للتصدي للأهداف الجوية على ارتفاعات عالية.
جاء ذلك في بيان لوكالة التعاون الأمني
الدفاعي بوزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء.
وتم تصميم منصات صواريخ "ثاد" على مركبات عسكرية متحركة حتى يمكن حشدها في أي مكان حول العالم.
ويقول تقرير لموقع "ميسيل ثريد" الأمريكي إن منظومة "ثاد" الصاروخية تضم منصات الإطلاق
والصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة، ومحطة الرادار الأرضي، ويمكنها التصدي للصواريخ الباليستية والتكتيكية في مدى 200 كلم.
ويصل أقصى مدى لصواريخ "ثاد" إلى 1000 كلم، بحسب موقع "آرمي تكنولوجي" الأمريكي، ويمكنها أن تعمل مع منظومات "باتريوت" الصاروخية المصممة للتصدي للأهداف الجوية
على ارتفاعات منخفضة ضمن ما يطلق عليه "الدرع الصاروخي".
لكن منظومة "ثاد" لم يتم اختبارها في حرب حقيقية لتثبت فعاليتها، بينما فشلت باتريوت
في حماية السعودية من هجمات "الحوثيين" ولم تتمكن من التصدي لصواريخ بدائية التصميم.
30 سبتمبر 2019, 19:50 GMT
ويقول موقع شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية إنه يمكن نشر صواريخ ثاد
لحماية المدن والمنشآت الحيوية ضد الصواريخ المعادية اعتمادا على نظام توجيه يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
وتضم منظومة صواريخ "ثاد" 9 منصات بـ 72 صاروخا
، إضافة إلى مركبتي قيادة وسيطرة.