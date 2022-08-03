https://arabic.sputniknews.com/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html
بعد زيارة بيلوسي للجزيرة… مقارنة عسكرية بين الصين وتايوان في 2022
بعد زيارة بيلوسي للجزيرة… مقارنة عسكرية بين الصين وتايوان في 2022
تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، اللتان تحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، بينما تمتلك تايوان (الصين) جيشا... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:33+0000
2022-08-03T10:33+0000
2022-08-03T10:33+0000
العالم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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يأتي ذلك وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تضم 142 جيشا حول العالم.ما هي قدرات الجيشين؟يصل عدد سكان الصين إلى 1.3 مليار نسمة بينما يصل عدد سكان تايوان 23 مليون نسمة، ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 عالميا بينما تحتل تايوان (الصين) المرتبة رقم 21 بين أقوى 142 جيشا في العالم.وتمتلك الصين 754 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، مقابل 12 مليون نسمة في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.يصلح للخدمة العسكرية في الصين 619 مليون مقابل مليون نسمة فقط في تايوان، في حين يصل سن التجنيد سنويا في الصين 20 مليون نسمة مقابل 306 آلاف في تايوان.عدد الجنود في الجيش الصيني يشمل 2 مليون جندي قوات عاملة ويصل عدد جنود الاحتياط لـ 510 آلاف، إضافة إلى قوات شبه عسكرية عددها 624 ألفا.عدد الجنود في جيش تايوان يضم 170 ألفا يمثلون قوات عاملة وجنود الاحتياط عددهم 1.5 مليون، إضافة إلى 11 ألفا و500 جندي يمثلون قوات شبه عسكرية.عدد الوحدات البحرية في أسطول الصين الحربي 777 وحدة تجعلها في المرتبة رقم 1 عالميا، بينما يتكون أسطول تايوان من 117 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 27 عالميا.وبينما يمتلك الأسطول الصيني حاملاتي طائرات وحاملة مروحيات وأضخم قوة غواصات في العالم تضم 79 غواصة، فإن تايوان لا تمتلك أي حاملات طائرات أو مروحيات ولا يتجاوز عدد غواصاتها 4 غواصات.وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين، التي أعلنت أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.وأعلن الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات، حسب تقارير إخبارية، بينما نشرت تايوان وسائل دفاع جوي وأرسلت دوريات جوية لمراقبة الوضع في محيط الجزيرة.
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
بعد زيارة بيلوسي للجزيرة… مقارنة عسكرية بين الصين وتايوان في 2022
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تمتلك الصين ثالث أقوى جيش في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، اللتان تحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، بينما تمتلك تايوان (الصين) جيشا يصنف في المرتبة رقم 21 عالميا.
يأتي ذلك وفقا لإحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، التي تضم 142 جيشا حول العالم.
ما هي قدرات الجيشين؟
يصل عدد سكان الصين
إلى 1.3 مليار نسمة بينما يصل عدد سكان تايوان 23 مليون نسمة، ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 عالميا بينما تحتل تايوان (الصين) المرتبة رقم 21 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
وتمتلك الصين 754 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، مقابل 12 مليون نسمة في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
يصلح للخدمة العسكرية في الصين 619 مليون مقابل مليون نسمة فقط في تايوان، في حين يصل سن التجنيد سنويا في الصين 20 مليون نسمة مقابل 306 آلاف في تايوان.
عدد الجنود في الجيش الصيني يشمل 2 مليون جندي قوات عاملة ويصل عدد جنود الاحتياط لـ 510 آلاف، إضافة إلى قوات شبه عسكرية عددها 624 ألفا.
عدد الجنود في جيش تايوان يضم 170 ألفا يمثلون قوات عاملة وجنود الاحتياط عددهم 1.5 مليون، إضافة إلى 11 ألفا و500 جندي يمثلون قوات شبه عسكرية.
تصل ميزانية دفاع الجيش الصيني
لـ 230 مليار دولار.
ميزانية دفاع جيش تايوان: 17 مليار دولار.
تمتلك الصين قوات جوية تضم 3285 طائرة، بينما تتكون القوات الجوية لتايوان من 741 طائرة.
يمتلك الجيش الصيني 5250 دبابة مقابل 1110 دبابة تملكها تايوان.
عدد مدرعات الجيش الصيني 35 ألف مدرعة مقابل 3472 مدرعة في تايوان.
عدد المدافع ذاتية الحركة لدى الجيش الصيني 4120 مدفع مقابل 257 مدفعا لدى تايوان.
تمتلك الصين 1734 مدفعا ميدانيا مقابل 1410 مدافع لدى تايوان.
تمتلك الصين 3160 راجمة صواريخ مقابل 115 راجمة لدى تايوان.
عدد الوحدات البحرية في أسطول الصين الحربي 777 وحدة تجعلها في المرتبة رقم 1 عالميا، بينما يتكون أسطول تايوان من 117 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 27 عالميا.
وبينما يمتلك الأسطول الصيني حاملاتي طائرات وحاملة مروحيات وأضخم قوة غواصات في العالم تضم 79 غواصة، فإن تايوان لا تمتلك أي حاملات طائرات أو مروحيات ولا يتجاوز عدد غواصاتها 4 غواصات.
ويوجد في الصين 507 مطارات و22 ميناء، بينما لا تمتلك تايوان سوى 37 مطارا و6 موانئ.
وتسببت زيارة رئيسة مجلس النواب
الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في توتر بين الولايات المتحدة والصين، التي أعلنت أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استفزاز يمس يمكن أن يمس سيادتها، بينما تقول الإدارة الأمريكية إن الزيارة تتماشى مع مبدأ الصين الواحدة.
وأعلن الجيش الصيني إنه سيجري سلسلة من التدريبات العسكرية
، تشمل المناطق المائية المحيطة بتايوان (الصين) من جميع الجهات، حسب تقارير إخبارية، بينما نشرت تايوان وسائل دفاع جوي وأرسلت دوريات جوية لمراقبة الوضع في محيط الجزيرة.