https://arabic.sputniknews.com/20220803/تايوان-تعتبر-زي-بيلوسي-الوردي-رمزا-للثقة-والقوة-والصداقة-1065958180.html
تايوان تعتبر زي بيلوسي الوردي رمزا للثقة والقوة والصداقة
تايوان تعتبر زي بيلوسي الوردي رمزا للثقة والقوة والصداقة
اعتبرت تايوان أن الزي الوردي الذي ارتدته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الوردية في زيارتها للبلاد رمزا للثقة والقوة والصداقة. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T16:21+0000
2022-08-03T16:21+0000
2022-08-03T16:21+0000
العالم
نانسي بيلوسي
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وبحسب وكالة "سي إن إن"، رأى الصحفيون أن هناك معنى خفيا في ملابس بيلوسي التي ارتدتها خلال زيارتها لتايوان، حيث لم يتم اختيار هذا اللون بالصدفة بل يعد أحد أشكال التواصل.وأشارت الوكالة إلى أن اللون الوردي يرمز إلى الثقة والقوة، وهو لون ليس عدوانيا ولا يرتبط برسائل التهديد، بل يعتبر دليلا على عمق مشاعر الصداقة تجاه تايبيه والخلاف مع الموقف الراديكالي للصين.كما رسم المحررون مقارنة مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، التي اختارت بدلة وردية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام 1995 في بكين، الأمر الذي أثار الجدل حيث تحدثت كلينتون عن التهديدات التي تواجهها النساء حول العالم مشيرة بشكل خاص إلى تقاعس الصين عن هذه القضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/كوريا-الجنوبية-اللقاء-بين-بيلوسي-ويون-غير-مدرج-على-جدول-أعمال-الرئيس-1065941668.html
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العالم, نانسي بيلوسي, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
تايوان تعتبر زي بيلوسي الوردي رمزا للثقة والقوة والصداقة
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اعتبرت تايوان أن الزي الوردي الذي ارتدته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الوردية في زيارتها للبلاد رمزا للثقة والقوة والصداقة.
وبحسب وكالة "سي إن إن"
، رأى الصحفيون أن هناك معنى خفيا في ملابس بيلوسي التي ارتدتها خلال زيارتها لتايوان، حيث لم يتم اختيار هذا اللون بالصدفة بل يعد أحد أشكال التواصل.
وأشارت الوكالة إلى أن اللون الوردي يرمز إلى الثقة والقوة، وهو لون ليس عدوانيا ولا يرتبط برسائل التهديد، بل يعتبر دليلا على عمق مشاعر الصداقة تجاه تايبيه والخلاف مع الموقف الراديكالي للصين.
كما رسم المحررون مقارنة مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، التي اختارت بدلة وردية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام 1995 في بكين، الأمر الذي أثار الجدل حيث تحدثت كلينتون عن التهديدات التي تواجهها النساء حول العالم مشيرة بشكل خاص إلى تقاعس الصين عن هذه القضية.