https://arabic.sputniknews.com/20220803/تايوان-تعتبر-زي-بيلوسي-الوردي-رمزا-للثقة-والقوة-والصداقة-1065958180.html

تايوان تعتبر زي بيلوسي الوردي رمزا للثقة والقوة والصداقة

تايوان تعتبر زي بيلوسي الوردي رمزا للثقة والقوة والصداقة

اعتبرت تايوان أن الزي الوردي الذي ارتدته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الوردية في زيارتها للبلاد رمزا للثقة والقوة والصداقة. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T16:21+0000

2022-08-03T16:21+0000

2022-08-03T16:21+0000

العالم

نانسي بيلوسي

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وبحسب وكالة "سي إن إن"، رأى الصحفيون أن هناك معنى خفيا في ملابس بيلوسي التي ارتدتها خلال زيارتها لتايوان، حيث لم يتم اختيار هذا اللون بالصدفة بل يعد أحد أشكال التواصل.وأشارت الوكالة إلى أن اللون الوردي يرمز إلى الثقة والقوة، وهو لون ليس عدوانيا ولا يرتبط برسائل التهديد، بل يعتبر دليلا على عمق مشاعر الصداقة تجاه تايبيه والخلاف مع الموقف الراديكالي للصين.كما رسم المحررون مقارنة مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، التي اختارت بدلة وردية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام 1995 في بكين، الأمر الذي أثار الجدل حيث تحدثت كلينتون عن التهديدات التي تواجهها النساء حول العالم مشيرة بشكل خاص إلى تقاعس الصين عن هذه القضية.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/كوريا-الجنوبية-اللقاء-بين-بيلوسي-ويون-غير-مدرج-على-جدول-أعمال-الرئيس-1065941668.html

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العالم, نانسي بيلوسي, التوتر العسكري بين الصين وتايوان