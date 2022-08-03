https://arabic.sputniknews.com/20220803/تحالف-أوبك--يقرر-زيادة-إنتاج-النفط-100-ألف-برميل-يوميا-في-سبتمبر-1065947335.html
تحالف "أوبك +" يقرر زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر
تحالف "أوبك +" يقرر زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر
اعتمدت دول تحالف "أوبك +" زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T13:10+0000
2022-08-03T13:10+0000
2022-08-03T13:10+0000
اقتصاد
السعودية
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك عقب جلسة اليوم الأربعاء، حسبما أفاد مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك".واجتمعت مجموعة "أوبك +" المصدرة للنفط، اليوم الأربعاء، لمناقشة زيادة أخرى للإنتاج، بعد أسابيع من سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقناع الرياض بزيادة إنتاجها النفطي خلال زيارة مثيرة للجدل إلى المملكة.يذكر أن البيت الأبيض يضغط على السعودية ومنتجين آخرين لزيادة الإنتاج لضبط أسعار النفط العالمية، لكن المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا، تمسكت بخططها الموضوعة سلفا.يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المكونة من 13 عضوا، إلى جانب 10 من الحلفاء من بينهم روسيا، خفضت الإنتاج في ذروة تفشي جائحة كورونا عام 2020 بعد أن تسبب انخفاض الطلب في انهيار الأسعار، لكنها بدأت زيادة الإنتاج العام الماضي، ووافقت على إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق.ودعمت "أوبك +" زيادة بنحو 650 ألف برميل يوميا في يونيو/ حزيران، لكنها لا تزال غير كافية لضبط الأسعار عالميا بالصورة التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/واشنطن-نعتقد-أن-لدى-أوبك-احتياطيات-لزيادة-إنتاج-النفط-وننتظر-خطوات-جديدة-1065189906.html
https://arabic.sputniknews.com/20220731/العراق-يكشف-أهداف-اجتماع-أوبك-بلس-المقبل-1065791937.html
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اقتصاد, السعودية
تحالف "أوبك +" يقرر زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر
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اعتمدت دول تحالف "أوبك +" زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.
موسكو - سبوتنيك
. جاء ذلك عقب جلسة اليوم الأربعاء، حسبما أفاد مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر للوكالة: "تمت الموافقة على زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر".
واجتمعت مجموعة "أوبك +" المصدرة للنفط، اليوم الأربعاء، لمناقشة زيادة أخرى للإنتاج، بعد أسابيع من سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لإقناع الرياض بزيادة إنتاجها النفطي خلال زيارة مثيرة للجدل إلى المملكة.
يذكر أن البيت الأبيض يضغط على السعودية ومنتجين آخرين لزيادة الإنتاج
لضبط أسعار النفط العالمية، لكن المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا، تمسكت بخططها الموضوعة سلفا.
يذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المكونة من 13 عضوا، إلى جانب 10 من الحلفاء من بينهم روسيا، خفضت الإنتاج في ذروة تفشي جائحة كورونا عام 2020 بعد أن تسبب انخفاض الطلب في انهيار الأسعار، لكنها بدأت زيادة الإنتاج العام الماضي، ووافقت على إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق.
ودعمت "أوبك +" زيادة بنحو 650 ألف برميل يوميا في يونيو/ حزيران، لكنها لا تزال غير كافية لضبط الأسعار عالميا بالصورة التي تسعى إليها الولايات المتحدة
الأمريكية.