https://arabic.sputniknews.com/20220803/تركيا-تعتقل-10-إيرانيين-للاشتباه-في-تخطيطهم-لهجمات-ضد-إسرائيليين-فيديو-1065949944.html
تركيا تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد إسرائيليين... فيديو
تركيا تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد إسرائيليين... فيديو
نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يرصد قيام السلطات التركية باعتقال 10 إيرانيين بعد الاشتباه في تخطيطهم لمهاجمة إسرائيليين في الأراضي التركية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:05+0000
2022-08-03T14:05+0000
2022-08-03T14:05+0000
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إسرائيل
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ونشرت وكالة أنباء "الأناضول" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، قالت إنه يرصد لقطات مصورة تظهر قيام قوة من المخابرات والشرطة التركية باعتقال الإيرانيين المشتبه بهم.يذكر أن إسرائيل رفعت مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول التركية إلى الحد الأقصى.وجاء ذلك ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية هناك.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل
تركيا تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد إسرائيليين... فيديو
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نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يرصد قيام السلطات التركية باعتقال 10 إيرانيين بعد الاشتباه في تخطيطهم لمهاجمة إسرائيليين في الأراضي التركية.
ونشرت وكالة أنباء "الأناضول" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، قالت إنه يرصد لقطات مصورة تظهر قيام قوة من المخابرات والشرطة التركية باعتقال الإيرانيين المشتبه بهم
.
يذكر أن إسرائيل رفعت مستوى التحذير
من السفر إلى مدينة إسطنبول التركية إلى الحد الأقصى.
وجاء ذلك ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية هناك.