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https://arabic.sputniknews.com/20220803/تركيا-تعتقل-10-إيرانيين-للاشتباه-في-تخطيطهم-لهجمات-ضد-إسرائيليين-فيديو-1065949944.html
تركيا تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد إسرائيليين... فيديو
تركيا تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد إسرائيليين... فيديو
نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يرصد قيام السلطات التركية باعتقال 10 إيرانيين بعد الاشتباه في تخطيطهم لمهاجمة إسرائيليين في الأراضي التركية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:05+0000
2022-08-03T14:05+0000
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ونشرت وكالة أنباء "الأناضول" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، قالت إنه يرصد لقطات مصورة تظهر قيام قوة من المخابرات والشرطة التركية باعتقال الإيرانيين المشتبه بهم.يذكر أن إسرائيل رفعت مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول التركية إلى الحد الأقصى.وجاء ذلك ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية هناك.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل

تركيا تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم لهجمات ضد إسرائيليين... فيديو

14:05 GMT 03.08.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sakis Mitrolidis
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نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يرصد قيام السلطات التركية باعتقال 10 إيرانيين بعد الاشتباه في تخطيطهم لمهاجمة إسرائيليين في الأراضي التركية.
ونشرت وكالة أنباء "الأناضول" مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، قالت إنه يرصد لقطات مصورة تظهر قيام قوة من المخابرات والشرطة التركية باعتقال الإيرانيين المشتبه بهم.
يذكر أن إسرائيل رفعت مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول التركية إلى الحد الأقصى.
وجاء ذلك ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية هناك.
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