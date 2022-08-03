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https://arabic.sputniknews.com/20220803/تركيا-تعلن-تحييد-3-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1065956696.html
تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 3 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T15:34+0000
2022-08-03T15:34+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
حزب العمال الكردستاني
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وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية إن "القوات المسلحة التركية تواصل بكل حزم وفعالية مكافحة الإرهابيين".وأوضحت أن تحييد عناصر حزب العمال الثلاثة تم في منطقة عملية "المخلب- القفل" المتواصلة بنجاح شمالي العراق".وأطلقت تركيا في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وتقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
العراق
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أخبار تركيا اليوم, العراق, حزب العمال الكردستاني

تركيا تعلن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

15:34 GMT 03.08.2022
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuzمقاتلة تركية
مقاتلة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuz
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 3 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأناضول الرسمية إن "القوات المسلحة التركية تواصل بكل حزم وفعالية مكافحة الإرهابيين".
وأوضحت أن تحييد عناصر حزب العمال الثلاثة تم في منطقة عملية "المخلب- القفل" المتواصلة بنجاح شمالي العراق".
وأطلقت تركيا في أبريل/نيسان الماضي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا وتقول إنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.
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