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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1065924991.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T05:49+0000
2022-08-03T06:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
أطقم المروحيات الهجومية كا-52 المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:49 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 06:09 GMT 03.08.2022)
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:54 GMT 03.08.2022
06:43 GMT 03.08.2022
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
الخارجية الروسية: الضجيج الأمريكي حول زيارة بيلوسي لتايوان يهدف لصرف الانتباه عن أوكرانيا
06:39 GMT
06:27 GMT 03.08.2022
إعلام تركي: وفد من 20 شخصا يفتش السفينة الأوكرانية المحملة بالحبوب في إسطنبول
كشفت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الأربعاء، أن سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية ستخضع لتفتيش من وفد مكون من 20 شخصا.
وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن الوفد المكون من 20 شخصا سيبدأ عملية التفتيش على أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية في الساعات القليلة المقبلة في ميناء إسطنبول.
06:13 GMT 03.08.2022
الخارجية الروسية: واشنطن اعترفت بإنشاء جيش إلكتروني أوكراني لمهاجمة روسيا
05:50 GMT 03.08.2022
روسيا مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا
لم تستبعد متحدثة وزارة الخارجية الروسية إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتهمت الأخيرة موسكو بدعم الإرهاب.
وقالت زاخاروفا تعقيبا على مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي لمطلب إدراج روسيا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.
ونوهت إلى أن روسيا مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي منها، مشيرة إلى "أن عليهم أن يعرفوا أننا مستعدون لأي تطور في الوضع، وإذا قررت واشنطن الإقدام على وقف كامل للتعاون مع موسكو فإننا سنتحمل هذا".
وأضافت أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأمريكيون بالإرهاب.
05:49 GMT 03.08.2022
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا تنفي تهمة "العدوان ضد أوكرانيا"
05:22 GMT
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