تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:54 GMT 03.08.2022
06:43 GMT 03.08.2022
06:27 GMT 03.08.2022
كشفت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الأربعاء، أن سفينة "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية ستخضع لتفتيش من وفد مكون من 20 شخصا.
وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن الوفد المكون من 20 شخصا سيبدأ عملية التفتيش على أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية في الساعات القليلة المقبلة في ميناء إسطنبول.
وذكرت قناة "إن تي في" التركية نقلا عن مصادر خاصة أن الوفد المكون من 20 شخصا سيبدأ عملية التفتيش على أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية في الساعات القليلة المقبلة في ميناء إسطنبول.
06:13 GMT 03.08.2022
05:50 GMT 03.08.2022
روسيا مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا
لم تستبعد متحدثة وزارة الخارجية الروسية إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتهمت الأخيرة موسكو بدعم الإرهاب.
لم تستبعد متحدثة وزارة الخارجية الروسية إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتهمت الأخيرة موسكو بدعم الإرهاب.
وقالت زاخاروفا تعقيبا على مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي لمطلب إدراج روسيا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.
ونوهت إلى أن روسيا مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي منها، مشيرة إلى "أن عليهم أن يعرفوا أننا مستعدون لأي تطور في الوضع، وإذا قررت واشنطن الإقدام على وقف كامل للتعاون مع موسكو فإننا سنتحمل هذا".
وأضافت أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة أن تنكل بالأنظمة التي يتهمها الأمريكيون بالإرهاب.
05:49 GMT 03.08.2022