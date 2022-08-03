https://arabic.sputniknews.com/20220803/جماعات-حقوق-الإنسان-تحث-الأمم-المتحدة-على-إرسال-بعثة-لتقصي-الحقائق-في-انفجار-ميناء-بيروت-1065935248.html
جماعات حقوق الإنسان تحث الأمم المتحدة على إرسال بعثة لتقصي الحقائق في انفجار ميناء بيروت
جماعات حقوق الإنسان تحث الأمم المتحدة على إرسال بعثة لتقصي الحقائق في انفجار ميناء بيروت
حثت إحدى عشرة منظمة حقوقية دولية، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل بعثة محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في انفجار ميناء بيروت عام... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:43+0000
2022-08-03T09:43+0000
2022-08-03T09:43+0000
العالم العربي
لبنان
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وجاء في البيان المشترك للجماعات الحقوقية الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 4 أغسطس / آب 2020: "نحن الموقعون أدناه، المنظمات اللبنانية والدولية، ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تقديم قرار في الدورة المقبلة للمجلس في سبتمبر 2022، من شأنه أن يوفد دون تأخير بعثة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة من أجل انفجار بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020".وبحسب البيان، يتعين على بعثة الأمم المتحدة أن تبحث في ملابسات وأسباب الانفجار، والعثور على المسؤولين عنها، وتوفير العدالة للضحايا.وأضافت المنظمات أن التحقيقات المحلية وصلت إلى طريق مسدود تحت ضغط السلطات المحلية، مما خلق حاجة ملحة لإنشاء بعثة محايدة لتقصي الحقائق تدعمها الأمم المتحدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان
جماعات حقوق الإنسان تحث الأمم المتحدة على إرسال بعثة لتقصي الحقائق في انفجار ميناء بيروت
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حثت إحدى عشرة منظمة حقوقية دولية، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيل بعثة محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في انفجار ميناء بيروت عام 2020.
وجاء في البيان المشترك للجماعات الحقوقية الذي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 4 أغسطس / آب 2020: "نحن الموقعون أدناه، المنظمات اللبنانية والدولية، ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تقديم قرار في الدورة المقبلة للمجلس في سبتمبر 2022، من شأنه أن يوفد دون تأخير بعثة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة من أجل انفجار بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020".
وبحسب البيان، يتعين على بعثة الأمم المتحدة أن تبحث في ملابسات وأسباب الانفجار، والعثور على المسؤولين عنها، وتوفير العدالة للضحايا.
وأضافت المنظمات أن التحقيقات المحلية وصلت إلى طريق مسدود تحت ضغط السلطات المحلية، مما خلق حاجة ملحة لإنشاء بعثة محايدة لتقصي الحقائق تدعمها الأمم المتحدة.