https://arabic.sputniknews.com/20220803/حكومة-الجبل-الأسود-توقع-معاهدة-أساسية-مع-الكنيسة-الأرثوذكسية-الصربية-1065945125.html
حكومة الجبل الأسود توقع معاهدة أساسية مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية
حكومة الجبل الأسود توقع معاهدة أساسية مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية
قال رئيس وزراء الجبل الأسود، دريتان أبازوفيتش، اليوم الأربعاء، إن حكومة الجبل الأسود وقعت اتفاقية أساسية مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، الأمر الذي أثار في... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:09+0000
2022-08-03T12:09+0000
2022-08-03T12:09+0000
العالم
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وقال أبازوفيتش على "تويتر": "الاتفاق الأساسي تم توقيعه بين الجبل الأسود ومجلس الشعب الأعلى"، وأرفق صوراً له وللبطريرك الصربي بورفيري وهو يوقع الاتفاقية في حفل.والكنيسة الأرثوذكسية الصربية هي أكبر مجتمع ديني في الجبل الأسود حيث يقصدها أكثر من 70% من المسيحيين الأرثوذكس في الجبل الأسود. كما يتمتع مجلس الشعب الأعلى بنفوذ كبير داخل الائتلاف الحاكم.وفي 30 يونيو/ حزيران، وقع أبازوفيتش والبطريرك بورفيريج اتفاقا مبدئيا على نص الوثيقة، ما أثار احتجاجات في بودغوريتشا. انتقدت بعض أحزاب الجبل الأسود مسودة الاتفاقية الأساسية ووصفتها بأنها مفرطة في السخاء تجاه الكنيسة الأرثوذكسية الصربية.
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العالم
حكومة الجبل الأسود توقع معاهدة أساسية مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية
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قال رئيس وزراء الجبل الأسود، دريتان أبازوفيتش، اليوم الأربعاء، إن حكومة الجبل الأسود وقعت اتفاقية أساسية مع الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، الأمر الذي أثار في السابق مخاوف بشأن العلاقات بين بلغراد وبودغوريتشا.
وقال أبازوفيتش على "تويتر": "الاتفاق الأساسي تم توقيعه بين الجبل الأسود ومجلس الشعب الأعلى"، وأرفق صوراً له وللبطريرك الصربي بورفيري وهو يوقع الاتفاقية في حفل.
والكنيسة الأرثوذكسية الصربية هي أكبر مجتمع ديني في الجبل الأسود حيث يقصدها أكثر من 70% من المسيحيين الأرثوذكس في الجبل الأسود. كما يتمتع مجلس الشعب الأعلى بنفوذ كبير داخل الائتلاف الحاكم.
وفي 30 يونيو/ حزيران، وقع أبازوفيتش والبطريرك بورفيريج اتفاقا مبدئيا على نص الوثيقة، ما أثار احتجاجات في بودغوريتشا. انتقدت بعض أحزاب الجبل الأسود مسودة الاتفاقية الأساسية ووصفتها بأنها مفرطة في السخاء تجاه الكنيسة الأرثوذكسية الصربية.