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https://arabic.sputniknews.com/20220803/خبير-أمريكي-الصواريخ-الهجومية-لكوريا-الشمالية-تتطور-بسرعة-أكبر-من-الدفاعات-الأمريكية-1065953756.html
خبير أمريكي: الصواريخ الهجومية لكوريا الشمالية تتطور بسرعة أكبر من الدفاعات الأمريكية
خبير أمريكي: الصواريخ الهجومية لكوريا الشمالية تتطور بسرعة أكبر من الدفاعات الأمريكية
حذر خبير أمريكي من أن برنامج الصواريخ النووية الذي تطوره كوريا الشمالية لا يمكن إيقافه، مشيرا إلى أنه يتقدم بوتيرة أسرع من تطور أنظمة الدفاع الصاروخي... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T14:40+0000
2022-08-03T14:40+0000
العالم
كوريا الشمالية
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وقال الخبير الاستراتيجي الأمريكي المتخصص في الشؤون الكورية فيكتور تشا، إن ما تقوم به كوريا الشمالية من تطوير لبرامجها الصاروخية يعزز قدرات أسلحتها الاستراتيجية المختلفة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.واستطرد: "رغم تطوير واشنطن لأنظمتها الدفاعية ضد الصواريخ، لا يواكب هذا التطور تطور القدرات الهجومية الصاروخية لكوريا الشمالية".وشدد المسؤول السابق بالبيت الأبيض على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الكورية، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لا يمكن أن تحل تلك الأزمة.وتنفذ بيونغ يانغ سلسلة تجارب صاروخية منذ بداية العام، حسبما تشير بعض التقارير التي ذكرت أنها أكمل استعدادتها الخاصة بإجراء التجربة النووية رقم 7 رغم التحذيرات الأمريكية.
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العالم, كوريا الشمالية

خبير أمريكي: الصواريخ الهجومية لكوريا الشمالية تتطور بسرعة أكبر من الدفاعات الأمريكية

14:40 GMT 03.08.2022
© AP Photoصاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد
صاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AP Photo
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حذر خبير أمريكي من أن برنامج الصواريخ النووية الذي تطوره كوريا الشمالية لا يمكن إيقافه، مشيرا إلى أنه يتقدم بوتيرة أسرع من تطور أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية.
وقال الخبير الاستراتيجي الأمريكي المتخصص في الشؤون الكورية فيكتور تشا، إن ما تقوم به كوريا الشمالية من تطوير لبرامجها الصاروخية يعزز قدرات أسلحتها الاستراتيجية المختلفة، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتابع تشا: "أصبح من الممكن أن نقول أن صواريخ كوريا الشمالية لا يمكن إيقافها".
واستطرد: "رغم تطوير واشنطن لأنظمتها الدفاعية ضد الصواريخ، لا يواكب هذا التطور تطور القدرات الهجومية الصاروخية لكوريا الشمالية".
وشدد المسؤول السابق بالبيت الأبيض على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الكورية، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية لا يمكن أن تحل تلك الأزمة.
وتنفذ بيونغ يانغ سلسلة تجارب صاروخية منذ بداية العام، حسبما تشير بعض التقارير التي ذكرت أنها أكمل استعدادتها الخاصة بإجراء التجربة النووية رقم 7 رغم التحذيرات الأمريكية.
© Sputnikصاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي هواسونغ - 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
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