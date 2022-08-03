عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220803/خبير-عن-تبعات-زيارة-بيلوسي-الصين-تتجه-لدعم-روسيا-1065926048.html
خبير عن تبعات زيارة بيلوسي: الصين تتجه لدعم روسيا
خبير عن تبعات زيارة بيلوسي: الصين تتجه لدعم روسيا
يتوقع خبير روسي أن تمتنع الصين في الأعوام القليلة المقبلة عن استخدام القوة لاستعادة الوحدة مع تايوان، ولكن لا بد وأن تترك زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T06:53+0000
2022-08-03T06:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057894272_0:132:2692:1646_1920x0_80_0_0_c5d80bddcf2cf774c79192bcf3662d82.jpg
وقال فلاديمير فينوكوروف، نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين العسكريين، أستاذ الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، في حديث لـ"سبوتنيك"، في إشارة إلى وصول بيلوسي إلى تايوان في أول زيارة لها لهذه الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، منذ عام 1997: "إن الحرب العالمية الجديدة لم تبدأ، إذ أن القيادة الصينية الحكيمة لم ترد على زيارة بيلوسي الاستفزازية. إلا أن علاقات بكين وواشنطن تلقت ضربة قوية جدا لا بد وأن يكون لها تأثير".وحسب اعتقاد البروفيسور فينوكوروف فإن الصين لا بد وأن تتقرب من روسيا حتى "أننا نستطيع أن نأمل في حصول عمليتنا الخاصة بأوكرانيا على بعض الدعم".ووفقا لرؤيته، لا يمكن أن تُقْدم بكين في المستقبل القريب على حل قضية تايوان بطريقة عسكرية، إلا أن العمل الاستفزازي الأمريكي سيجبر الصين على التوقف عن البحث عن سبيل تنظيم العلاقات مع الولايات المتحدة، ويجعلها تقدم مساعدة عسكرية تقنية واقتصادية ملموسة إلى روسيا.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1057894272_162:0:2531:1777_1920x0_80_0_0_a6418ebd2a09b1c719c5c60010bbfdb0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين

خبير عن تبعات زيارة بيلوسي: الصين تتجه لدعم روسيا

06:53 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتوقع خبير روسي أن تمتنع الصين في الأعوام القليلة المقبلة عن استخدام القوة لاستعادة الوحدة مع تايوان، ولكن لا بد وأن تترك زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي لتايوان أثرها على الموقف الصيني.
وقال فلاديمير فينوكوروف، نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين العسكريين، أستاذ الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، في حديث لـ"سبوتنيك"، في إشارة إلى وصول بيلوسي إلى تايوان في أول زيارة لها لهذه الجزيرة، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، منذ عام 1997: "إن الحرب العالمية الجديدة لم تبدأ، إذ أن القيادة الصينية الحكيمة لم ترد على زيارة بيلوسي الاستفزازية. إلا أن علاقات بكين وواشنطن تلقت ضربة قوية جدا لا بد وأن يكون لها تأثير".
وحسب اعتقاد البروفيسور فينوكوروف فإن الصين لا بد وأن تتقرب من روسيا حتى "أننا نستطيع أن نأمل في حصول عمليتنا الخاصة بأوكرانيا على بعض الدعم".
ووفقا لرؤيته، لا يمكن أن تُقْدم بكين في المستقبل القريب على حل قضية تايوان بطريقة عسكرية، إلا أن العمل الاستفزازي الأمريكي سيجبر الصين على التوقف عن البحث عن سبيل تنظيم العلاقات مع الولايات المتحدة، ويجعلها تقدم مساعدة عسكرية تقنية واقتصادية ملموسة إلى روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала