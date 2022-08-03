https://arabic.sputniknews.com/20220803/خرطوم-مياه-ضخم-يسقط-على-عروس-لحظة-خروجها-من-صالون-التجميل-فيديو-1065937497.html
خرطوم مياه ضخم يسقط على عروس لحظة خروجها من صالون التجميل... فيديو
خرطوم مياه ضخم يسقط على عروس لحظة خروجها من صالون التجميل... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط خرطوم مياه ضخم على عروس لحظة خروجها من صالون للتجميل. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:47+0000
2022-08-03T09:47+0000
2022-08-03T09:47+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو العروس وقد خرجت لتوها من صالون التجميل استعدادا لبدء مراسم الزفاف حيث كان عريسها ينتظرها في الخارج، إلا أن خرطوم المياه أفسد كل شيء.اندفع خرطوم المياه بقوة من فوق شاحن كانت تقف على مقربة من صالون التجميل، ليسقط فوق العروس وينزع عنها جزءا من فستانها، فضلا عن تسببه في فوضى عارمة.اندفع العريس غاضبا مما حدث وأخذ يضرب بيده على الشاحنة التي سقط من فوقها الخرطوم وأفسد ترتيبات يوم زفافه.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
خرطوم مياه ضخم يسقط على عروس لحظة خروجها من صالون التجميل... فيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط خرطوم مياه ضخم على عروس لحظة خروجها من صالون للتجميل.
ويظهر الفيديو العروس وقد خرجت لتوها من صالون التجميل استعدادا لبدء مراسم الزفاف حيث كان عريسها ينتظرها في الخارج، إلا أن خرطوم المياه أفسد كل شيء.
اندفع خرطوم المياه بقوة من فوق شاحن كانت تقف على مقربة من صالون التجميل، ليسقط فوق العروس وينزع عنها جزءا من فستانها، فضلا عن تسببه في فوضى عارمة.
اندفع العريس غاضبا مما حدث وأخذ يضرب بيده على الشاحنة التي سقط من فوقها الخرطوم وأفسد ترتيبات يوم زفافه.