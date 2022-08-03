https://arabic.sputniknews.com/20220803/دبلوماسي-كوري-جنوبي-رفيع-المستوى-من-المقرر-أن-يصل-إلى-كمبوديا-لحضور-اجتماعات-الآسيان-1065940784.html
دبلوماسي كوري جنوبي رفيع المستوى من المقرر أن يصل إلى كمبوديا لحضور اجتماعات الآسيان
دبلوماسي كوري جنوبي رفيع المستوى من المقرر أن يصل إلى كمبوديا لحضور اجتماعات الآسيان
أفادت وكالة أنباء يونهاب أن وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين سيتوجه إلى كمبوديا اليوم الأربعاء لحضور سلسلة من الاجتماعات داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا يومي 3... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:57+0000
2022-08-03T10:57+0000
2022-08-03T10:57+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وسيشارك في اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والآسيان في بنوم بنه يوم الخميس تليها جلسة الآسيان زائد ثلاثة التي تضم 10 أعضاء في الآسيان وكوريا الجنوبية واليابان والصين.كما سيجري بارك محادثات ثنائية مع وزراء خارجية الآسيان. ولم يتم تأكيد لقاء وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي رسميًا.ويوم الجمعة، سيشارك الدبلوماسي الكوري الجنوبي في منتدى الآسيان الإقليمي إلى جانب وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والمسؤول الكوري الشمالي الكبير تشوي سون هوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية
دبلوماسي كوري جنوبي رفيع المستوى من المقرر أن يصل إلى كمبوديا لحضور اجتماعات الآسيان
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أفادت وكالة أنباء يونهاب أن وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين سيتوجه إلى كمبوديا اليوم الأربعاء لحضور سلسلة من الاجتماعات داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا يومي 3 و5 أغسطس.
وسيشارك في اجتماع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والآسيان في بنوم بنه يوم الخميس تليها جلسة الآسيان زائد ثلاثة التي تضم 10 أعضاء في الآسيان وكوريا الجنوبية واليابان والصين.
كما سيجري بارك محادثات ثنائية مع وزراء خارجية الآسيان. ولم يتم تأكيد لقاء وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي رسميًا.
ويوم الجمعة، سيشارك الدبلوماسي الكوري الجنوبي في منتدى الآسيان الإقليمي إلى جانب وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والمسؤول الكوري الشمالي الكبير تشوي سون هوي.