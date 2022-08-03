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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/روسيا-تنفي-تهمة-العدوان-ضد-أوكرانيا-1065924742.html
روسيا تنفي تهمة "العدوان ضد أوكرانيا"
روسيا تنفي تهمة "العدوان ضد أوكرانيا"
روسيا ترفض اتهامات لها بـ"عدوان غير مبرر" ضد أوكرانيا. أعلن ذلك إيغور فيشنيفيتسكي، نائب رئيس دائرة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T05:22+0000
2022-08-03T05:22+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
العالم
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وقال فيشنيفيتسكي خلال المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "نرفض رفضا قاطعا كل الاتهامات لنا بشن عدوان غير مبرر على أوكرانيا".وأشار إلى أن نظام الحكم الحالي في أوكرانيا هو الذي شن حربا على السكان الناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف في عام 2014.ونوه إلى أن العملية الخاصة التي اضطرت روسيا إلى بدئها أتت بمثابة الرد الاضطراري على الفظائع التي اقترفتها السلطات الأوكرانية هناك.وأكد أن روسيا ستواصل عمليتها بأوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.
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روسيا, العالم

روسيا تنفي تهمة "العدوان ضد أوكرانيا"

05:22 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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روسيا ترفض اتهامات لها بـ"عدوان غير مبرر" ضد أوكرانيا. أعلن ذلك إيغور فيشنيفيتسكي، نائب رئيس دائرة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية.
وقال فيشنيفيتسكي خلال المؤتمر الاستعراضي للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: "نرفض رفضا قاطعا كل الاتهامات لنا بشن عدوان غير مبرر على أوكرانيا".
وأشار إلى أن نظام الحكم الحالي في أوكرانيا هو الذي شن حربا على السكان الناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف في عام 2014.
ونوه إلى أن العملية الخاصة التي اضطرت روسيا إلى بدئها أتت بمثابة الرد الاضطراري على الفظائع التي اقترفتها السلطات الأوكرانية هناك.
وأكد أن روسيا ستواصل عمليتها بأوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:52 GMT
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