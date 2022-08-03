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الصدر يرفض الحوار ويدعو لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
الصدر يرفض الحوار ويدعو لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T17:40+0000
2022-08-03T18:13+0000
العالم العربي
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقال الصدر في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء: "ما يحدث من ثورة ليس صراعا على السلطة"، مضيفًا أنه إلى الآن لم يقرر خوض الانتخابات المقبلة في البلاد.وعبّر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي في البلاد.كما دعا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/الكاظمي-يدعو-الأطراف-العراقية-إلى-حوار-وطني-لوضع-خارطة-طريق-وإنهاء-الأزمة-في-البلاد-1065870519.html
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العالم العربي, العراق

الصدر يرفض الحوار ويدعو لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

17:40 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 18:13 GMT 03.08.2022)
© AP Photoمقتدى الصدر
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AP Photo
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، إلى حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، معبرًا عن رفضه الدخول في الحوار الذي دعا له رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الخلاف السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
بغداد - سبوتنيك. وقال الصدر في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء: "ما يحدث من ثورة ليس صراعا على السلطة"، مضيفًا أنه إلى الآن لم يقرر خوض الانتخابات المقبلة في البلاد.
وعبّر عن رفضه الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس الحكومة الكاظمي، قائلا: "لا فائدة من الحوار خصوصا بعد أن قال الشعب كلمته"، داعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي في البلاد.
كما دعا أنصاره إلى مواصلة التظاهر والاعتصام حتى تحقيق تلك المطالب.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يستقبل جثامين ضحايا العمليات العسكرية التركية في محافظة دهوك، اليوم الخميس 21 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
الكاظمي يدعو الأطراف العراقية إلى حوار وطني لوضع خارطة طريق وإنهاء الأزمة في البلاد
1 أغسطس, 18:54 GMT
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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