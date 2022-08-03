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سفينة "رازوني" تدخل مضيق البوسفور
سفينة "رازوني" تدخل مضيق البوسفور
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية أن السفينة "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية عبرت مضيق البوسفور. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:19+0000
2022-08-03T12:19+0000
العالم
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وذكر المراسل أن سفينة الشحن التي تبحر تحت علم سيراليون من أوديسا إلى إسطنبول دخلت مضيق البوسفور، وذلك حصل بعد عمليات التفتيش التي جرت على متنها من قبل وفود الدول.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول انتهى من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية، وأنها ستتجه إلى لبنان خلال وقت قصير.وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول ينهي تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتتجه نحو لبنان".وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن "عملية تفتيش السفينة استغرقت نحو ساعة، وعملية التفتيش شملت أشخاصا من روسيا".وفي 22 يوليو/تموز، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وحضر إجراءات توقيع الاتفاق، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والرئيس التركي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا، للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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العالم

سفينة "رازوني" تدخل مضيق البوسفور

12:19 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة ريزوني المحملة بالذرة تعبر مضيق البوسفور في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Burcu Okutan
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية أن السفينة "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية عبرت مضيق البوسفور.
وذكر المراسل أن سفينة الشحن التي تبحر تحت علم سيراليون من أوديسا إلى إسطنبول دخلت مضيق البوسفور، وذلك حصل بعد عمليات التفتيش التي جرت على متنها من قبل وفود الدول.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول انتهى من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية، وأنها ستتجه إلى لبنان خلال وقت قصير.
وقالت الدفاع التركية، في بيان، اليوم الأربعاء إن "وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول ينهي تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية لتتجه نحو لبنان".
وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن "عملية تفتيش السفينة استغرقت نحو ساعة، وعملية التفتيش شملت أشخاصا من روسيا".
وفي 22 يوليو/تموز، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وحضر إجراءات توقيع الاتفاق، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والرئيس التركي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا، للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فبراير/شباط الماضي.
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