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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-15-قذيفة-من-عيار-122-و152-ملم-على-ثلاث-مناطق-بالجمهورية-1065965813.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 15 قذيفة من عيار 122 و152 ملم على ثلاث مناطق بالجمهورية
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 15 قذيفة من عيار 122 و152 ملم على ثلاث مناطق بالجمهورية
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء أمس الأربعاء، 15 قذيفة من عيار 122 و152 ملم على مناطق كويبيشيفسكي، بتروفسكي وكيروفسكي في... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T22:48+0000
2022-08-03T22:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار، عبر "تيليغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 22:59 باتجاه بلدة كراسنوغوروفكا - بدونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق خمس قذائف من عيار 152 ملم، الساعة 23:02 باتجاه بلدة كراسنوغوروفكا - بدونيتسك (منطقة بتروفسكي) جرى إطلاق أربعة قذائف من عيار 122 ملم .. الساعة 23:35 باتجاه بلدة بيرفومايسكوي بدونيتسك (منطقة كيروفسكي) تم إطلاق 8 قذائف مدفعية [عيار 122 مليمترا]".وتقع منطقة بتروفسكي في دونيتسك على المشارف الغربية للعاصمة الجمهورية الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة عن المركز.منذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة، لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية.
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 15 قذيفة من عيار 122 و152 ملم على ثلاث مناطق بالجمهورية

22:48 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Игорь Маслов / الذهاب إلى بنك الصورآثار القصف الأوكراني على دونيتسك
آثار القصف الأوكراني على دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Игорь Маслов
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية أطلقت مساء أمس الأربعاء، 15 قذيفة من عيار 122 و152 ملم على مناطق كويبيشيفسكي، بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار، عبر "تيليغرام"، "تم تسجيل إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة 22:59 باتجاه بلدة كراسنوغوروفكا - بدونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، تم إطلاق خمس قذائف من عيار 152 ملم، الساعة 23:02 باتجاه بلدة كراسنوغوروفكا - بدونيتسك (منطقة بتروفسكي) جرى إطلاق أربعة قذائف من عيار 122 ملم .. الساعة 23:35 باتجاه بلدة بيرفومايسكوي بدونيتسك (منطقة كيروفسكي) تم إطلاق 8 قذائف مدفعية [عيار 122 مليمترا]".
وتقع منطقة بتروفسكي في دونيتسك على المشارف الغربية للعاصمة الجمهورية الشعبية، وهي أبعد جزء من المدينة عن المركز.
منذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تعرضت هذه المنطقة، لقصف منتظم من قبل القوات الأوكرانية.
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