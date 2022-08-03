https://arabic.sputniknews.com/20220803/سوريا-وكوريا-الشمالية-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-مجال-الصناعة-1065928693.html
سوريا وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الصناعة
سوريا وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الصناعة
بحث وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية كوريا الشمالية والمستشار السياسي والاقتصادي في السفارة، كيم هاي ريونغ، آلية تعزيز... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T07:50+0000
2022-08-03T07:50+0000
2022-08-03T07:50+0000
العالم العربي
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ونقلت وكالة "سانا" السورية تصريحات الوزير السوري الذي أكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وكوريا الديمقراطية للوصول لعلاقات أوسع في المجال الصناعي بين البلدين بحيث توازي العلاقات السياسية وبما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.وشدد الوزير على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الصناعية المبرمة بين الوزارة والجانب الكوري التي توقفت بسبب جائحة كورونا.بدوره القائم بأعمال السفارة كيم هاي ريونغ أكد الوقوف صفاً واحداً في وجه العقوبات الإمبريالية التي فرضت على كلا البلدين الصديقين وضرورة مواجهتها بالموارد الذاتية للنهوض في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض.وأشار ريونغ إلى اهتمام بلاده بالمشاريع التي طرحتها وزارة الصناعة السورية للاستثمار وخصوصاً في مجال الصناعات الدوائية والطاقات البديلة وصناعة الألمنيوم.وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع المبادئ الأولية لمجالات التعاون الصناعي المشترك ومتابعته وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سوريا وكوريا الشمالية تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الصناعة
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بحث وزير الصناعة السوري، زياد صباغ، مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية كوريا الشمالية والمستشار السياسي والاقتصادي في السفارة، كيم هاي ريونغ، آلية تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.
ونقلت وكالة "سانا" السورية
تصريحات الوزير السوري الذي أكد على أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين سوريا وكوريا الديمقراطية للوصول لعلاقات أوسع في المجال الصناعي بين البلدين بحيث توازي العلاقات السياسية وبما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الصناعية المبرمة بين الوزارة والجانب الكوري التي توقفت بسبب جائحة كورونا.
بدوره القائم بأعمال السفارة كيم هاي ريونغ أكد الوقوف صفاً واحداً في وجه العقوبات الإمبريالية التي فرضت على كلا البلدين الصديقين وضرورة مواجهتها بالموارد الذاتية للنهوض في مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض.
وأشار ريونغ إلى اهتمام بلاده بالمشاريع التي طرحتها وزارة الصناعة السورية للاستثمار وخصوصاً في مجال الصناعات الدوائية والطاقات البديلة وصناعة الألمنيوم.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع المبادئ الأولية لمجالات التعاون الصناعي المشترك ومتابعته وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.