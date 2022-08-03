https://arabic.sputniknews.com/20220803/سويسرا-تعتمد-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065947541.html

سويسرا تعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا

سويسرا تعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا

أعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، التي تشمل حظر استيراد الذهب ومنتجاته. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T13:14+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال المجلس الاتحادي في بيان إنه في إطار العملية العسكرية الخاصة المستمرة من قبل روسيا في أوكرانيا: "فرض المجلس الفيدرالي مزيدا من العقوبات على روسيا في 3 أغسطس تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على الذهب ومنتجات الذهب".وأشار البيان إلى أن "الإجراءات تدخل حيز التنفيذ في الساعة 6 مساء يوم 3 أغسطس"، مضيفا أن العقوبات تشمل أيضا تجميد أصول سبيربنك.وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 22 تموز/يوليو على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.

https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065373819.html

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