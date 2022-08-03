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https://arabic.sputniknews.com/20220803/سويسرا-تعتمد-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065947541.html
سويسرا تعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
سويسرا تعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
أعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، التي تشمل حظر استيراد الذهب ومنتجاته. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T13:14+0000
2022-08-03T13:14+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المجلس الاتحادي في بيان إنه في إطار العملية العسكرية الخاصة المستمرة من قبل روسيا في أوكرانيا: "فرض المجلس الفيدرالي مزيدا من العقوبات على روسيا في 3 أغسطس تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على الذهب ومنتجات الذهب".وأشار البيان إلى أن "الإجراءات تدخل حيز التنفيذ في الساعة 6 مساء يوم 3 أغسطس"، مضيفا أن العقوبات تشمل أيضا تجميد أصول سبيربنك.وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 22 تموز/يوليو على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
https://arabic.sputniknews.com/20220721/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065373819.html
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العالم, سويسرا, روسيا

سويسرا تعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا

13:14 GMT 03.08.2022
© Fotobank.ru/Getty Imagesعلم سويسرا
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Fotobank.ru/Getty Images
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أعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، التي تشمل حظر استيراد الذهب ومنتجاته.
موسكو - سبوتنيك. وقال المجلس الاتحادي في بيان إنه في إطار العملية العسكرية الخاصة المستمرة من قبل روسيا في أوكرانيا: "فرض المجلس الفيدرالي مزيدا من العقوبات على روسيا في 3 أغسطس تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على الذهب ومنتجات الذهب".
وأشار البيان إلى أن "الإجراءات تدخل حيز التنفيذ في الساعة 6 مساء يوم 3 أغسطس"، مضيفا أن العقوبات تشمل أيضا تجميد أصول سبيربنك.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2022
الاتحاد الأوروبي يوافق على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا وموسكو ترد
21 يوليو, 09:41 GMT
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد وافق في 22 تموز/يوليو على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
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