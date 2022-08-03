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https://arabic.sputniknews.com/20220803/شولتز-لا-توجد-عقبات-أمام-ربط-توربينات-سيمنز-للطاقة-بشبكة-نورد-ستريم-1065932292.html
شولتز: لا توجد عقبات أمام ربط توربينات "سيمنز" للطاقة بشبكة "نورد ستريم"
شولتز: لا توجد عقبات أمام ربط توربينات "سيمنز" للطاقة بشبكة "نورد ستريم"
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن توربينات "سيمنز إنرجي" لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" جاهزة تمامًا ولا توجد عقبات أمام ربطها. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T08:43+0000
2022-08-03T08:43+0000
العالم
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وجاءت تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولز، خلال زيارته إلى شركة "سيمنز" قال خلالها إنه "من المهم بالنسبة لي أن أشير إلى أن هذا التوربين يمكن توصيله في أي وقت ويمكن استخدامه ولا شيء يمنع نقله إلى روسيا".ووصف المستشار التوربينات بأنها "مثال ممتاز للتكنولوجيا التي توضح القدرات الهندسية لشركة سيمنز".وشدد شولتز على رفضه فكرة استخدام أنابيب "التيار الشمالي 2" لتزويد أوروبا بالغاز، مشيرًا إلى أن روسيا لديها فرص إمداد أخرى متاحة.ومن جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز"، كريستيان بروش، أن الشركة "مهتمة للغاية بإعادة التوربين إلى روسيا بدعم من الحكومة الألمانية".وأضافت قائلة: "من وجهة نظرنا جميع الوثائق والمستندات الجمركية جاهزة، لكننا بحاجة إلى مشاركة غازبروم وهذا غير متوفر بعد. لذلك، لا يمكننا توريد هذا التوربين الموجود هنا منذ أكثر من أسبوع".وكانت شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز، "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
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شولتز: لا توجد عقبات أمام ربط توربينات "سيمنز" للطاقة بشبكة "نورد ستريم"

08:43 GMT 03.08.2022
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 الانتخابات البرلمانية في ألمانيا - زعيم حزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، برلين ألمانيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن توربينات "سيمنز إنرجي" لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" جاهزة تمامًا ولا توجد عقبات أمام ربطها.
وجاءت تصريحات المستشار الألماني، أولاف شولز، خلال زيارته إلى شركة "سيمنز" قال خلالها إنه "من المهم بالنسبة لي أن أشير إلى أن هذا التوربين يمكن توصيله في أي وقت ويمكن استخدامه ولا شيء يمنع نقله إلى روسيا".
ووصف المستشار التوربينات بأنها "مثال ممتاز للتكنولوجيا التي توضح القدرات الهندسية لشركة سيمنز".
وشدد شولتز على رفضه فكرة استخدام أنابيب "التيار الشمالي 2" لتزويد أوروبا بالغاز، مشيرًا إلى أن روسيا لديها فرص إمداد أخرى متاحة.
ومن جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز"، كريستيان بروش، أن الشركة "مهتمة للغاية بإعادة التوربين إلى روسيا بدعم من الحكومة الألمانية".
وأضافت قائلة: "من وجهة نظرنا جميع الوثائق والمستندات الجمركية جاهزة، لكننا بحاجة إلى مشاركة غازبروم وهذا غير متوفر بعد. لذلك، لا يمكننا توريد هذا التوربين الموجود هنا منذ أكثر من أسبوع".
وكانت شركة "غازبروم" الروسية، أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف تشغيل توربين "سيمنز" آخر، مشيرة إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز، "التيار الشمالي سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يوميا".
وجاء في بيان الشركة على تطبيق "تلغرام": "نظرا لانتهاء مدة العمل ما بين عمليات الصيانة حتى الصيانة الكاملة وفقا لتوجيهات هيئة الرقابة الفنية الروسية "روستيخ نادزور"، ومع مراعاة الحالة الفنية للمحرك فإن غازبروم توقف تشغيل توربين غاز سيمنز آخر في محطة ضغط بورتوفايا".
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