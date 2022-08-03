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صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية ينتج طائرة مسيرة متعددة المهام
صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية ينتج طائرة مسيرة متعددة المهام
شرع مجمع "ألماز – أنتي" للدفاع الجوي في إنتاج طائرة مسيرة خفيفة متعددة المهام. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:00+0000
2022-08-03T12:00+0000
سلاح روسيا
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وقال جهاز الإعلام التابع لمجمع "ألماز – أنتي" اليوم (3/8/2022) إن معهد أبحاث أجهزة الراديو التابع للمجمع يوشك على الانتهاء من إنشاء الطائرة المسيرة الخفيفة المتعددة المهام التي سيتم تصنيعها في مصانع المجمع.وأشار إلى أن العمل جارٍ الآن لإنتاج نماذج تجريبية. وفي نفس الوقت بدأ التحضير لإنتاج نماذج عملية.وأضاف أن التحكم في الطائرة المسيرة يتم من الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر المحمول. ويمكن التحكم فيها من قبل الشخص الذي يظهر وجهه على شاشة الفيديو. ويمكن برمجتها لكي تقوم برحلة خارج نطاق السيطرة عليها.
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سلاح روسيا

صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية ينتج طائرة مسيرة متعددة المهام

12:00 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков / الذهاب إلى بنك الصورمنتجات مجمع "ألماز - أنتي" للدفاع الجوي
منتجات مجمع ألماز - أنتي للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Евгений Одиноков
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شرع مجمع "ألماز – أنتي" للدفاع الجوي في إنتاج طائرة مسيرة خفيفة متعددة المهام.
وقال جهاز الإعلام التابع لمجمع "ألماز – أنتي" اليوم (3/8/2022) إن معهد أبحاث أجهزة الراديو التابع للمجمع يوشك على الانتهاء من إنشاء الطائرة المسيرة الخفيفة المتعددة المهام التي سيتم تصنيعها في مصانع المجمع.
وأشار إلى أن العمل جارٍ الآن لإنتاج نماذج تجريبية. وفي نفس الوقت بدأ التحضير لإنتاج نماذج عملية.
وأضاف أن التحكم في الطائرة المسيرة يتم من الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر المحمول. ويمكن التحكم فيها من قبل الشخص الذي يظهر وجهه على شاشة الفيديو. ويمكن برمجتها لكي تقوم برحلة خارج نطاق السيطرة عليها.
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