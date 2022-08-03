https://arabic.sputniknews.com/20220803/صانع-وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-ينتج-طائرة-مسيرة-متعددة-المهام-1065944632.html
صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية ينتج طائرة مسيرة متعددة المهام
صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية ينتج طائرة مسيرة متعددة المهام
شرع مجمع "ألماز – أنتي" للدفاع الجوي في إنتاج طائرة مسيرة خفيفة متعددة المهام. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T12:00+0000
2022-08-03T12:00+0000
2022-08-03T12:00+0000
سلاح روسيا
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وقال جهاز الإعلام التابع لمجمع "ألماز – أنتي" اليوم (3/8/2022) إن معهد أبحاث أجهزة الراديو التابع للمجمع يوشك على الانتهاء من إنشاء الطائرة المسيرة الخفيفة المتعددة المهام التي سيتم تصنيعها في مصانع المجمع.وأشار إلى أن العمل جارٍ الآن لإنتاج نماذج تجريبية. وفي نفس الوقت بدأ التحضير لإنتاج نماذج عملية.وأضاف أن التحكم في الطائرة المسيرة يتم من الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر المحمول. ويمكن التحكم فيها من قبل الشخص الذي يظهر وجهه على شاشة الفيديو. ويمكن برمجتها لكي تقوم برحلة خارج نطاق السيطرة عليها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا
صانع وسائط الدفاع الجوي الروسية ينتج طائرة مسيرة متعددة المهام
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شرع مجمع "ألماز – أنتي" للدفاع الجوي في إنتاج طائرة مسيرة خفيفة متعددة المهام.
وقال
جهاز الإعلام التابع لمجمع "ألماز – أنتي" اليوم (3/8/2022) إن معهد أبحاث أجهزة الراديو التابع للمجمع يوشك على الانتهاء من إنشاء الطائرة المسيرة الخفيفة المتعددة المهام التي سيتم تصنيعها في مصانع المجمع.
وأشار إلى أن العمل جارٍ الآن لإنتاج نماذج تجريبية. وفي نفس الوقت بدأ التحضير لإنتاج نماذج عملية.
وأضاف أن التحكم في الطائرة المسيرة يتم من الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر المحمول. ويمكن التحكم فيها من قبل الشخص الذي يظهر وجهه على شاشة الفيديو. ويمكن برمجتها لكي تقوم برحلة خارج نطاق السيطرة عليها.