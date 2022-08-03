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https://arabic.sputniknews.com/20220803/عقوبات-كندا-وبريطانيا-والاتحاد-الأوروبي-تحول-دون-توريد-التوربينات-لـ-التيار-الشمالي-1065958566.html
عقوبات كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تحول دون توريد التوربينات لـ "التيار الشمالي"
عقوبات كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تحول دون توريد التوربينات لـ "التيار الشمالي"
أعلن عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، اليوم الأربعاء، أن العقوبات التي فرضتها كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T16:25+0000
2022-08-03T16:25+0000
العالم
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة على تطبيق تليغرام: "إن عقوبات كل من كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وعدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز" تجعل توريد المحرك 073 لمحطة الضخ "بورتوفايا" أمرا مستحيلا".وكانت سويسرا قد أعلنت اليوم الأربعاء، الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، التي تشمل حظر استيراد الذهب ومنتجاته. وقال المجلس الاتحادي في بيان: "في إطار العملية العسكرية الخاصة المستمرة من قبل روسيا في أوكرانيا، فرض المجلس الفيدرالي مزيدا من العقوبات على روسيا في 3 أغسطس تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على الذهب ومنتجات الذهب".يأني ذلك بعد أن وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 22 تموز/يوليو على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/سويسرا-تعتمد-الحزمة-السابعة-من-العقوبات-ضد-روسيا-1065947541.html
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العالم, روسيا

عقوبات كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تحول دون توريد التوربينات لـ "التيار الشمالي"

16:25 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Евгений Биятов / الذهاب إلى بنك الصورجناح شركة "غازبروم" الروسية في معرض "نفط غاز 2020".
جناح شركة غازبروم الروسية في معرض نفط غاز 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Евгений Биятов
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أعلن عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، اليوم الأربعاء، أن العقوبات التي فرضتها كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فضلا عن عدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز"، تجعل توريد التوربينات لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" أمر مستحيلا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة على تطبيق تليغرام: "إن عقوبات كل من كندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وعدم اتساق الوضع الراهن مع التزامات شركة "سيمنز" تجعل توريد المحرك 073 لمحطة الضخ "بورتوفايا" أمرا مستحيلا".
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
سويسرا تعتمد الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا
13:14 GMT
وكانت سويسرا قد أعلنت اليوم الأربعاء، الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا، التي تشمل حظر استيراد الذهب ومنتجاته.
وقال المجلس الاتحادي في بيان: "في إطار العملية العسكرية الخاصة المستمرة من قبل روسيا في أوكرانيا، فرض المجلس الفيدرالي مزيدا من العقوبات على روسيا في 3 أغسطس تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة على الذهب ومنتجات الذهب".
يأني ذلك بعد أن وافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 22 تموز/يوليو على الحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بما في ذلك الحظر الجزئي على الذهب وإدراج 55 فردا وكيانا قانونيا في القائمة السوداء.
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