https://arabic.sputniknews.com/20220803/غرفة-المستوردين-السودانية-الاستيراد-متوقف-بنسبة-70-بسبب-الإضراب-في-الموانئ-1065926551.html
غرفة المستوردين السودانية: الاستيراد متوقف بنسبة 70% بسبب الإضراب في الموانئ
غرفة المستوردين السودانية: الاستيراد متوقف بنسبة 70% بسبب الإضراب في الموانئ
قال الأمين العام لغرفة المستوردين في السودان، هيثم التجاني، إن الاستيراد متوقف بنسبة 70%. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T07:21+0000
2022-08-03T07:21+0000
2022-08-03T07:21+0000
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وأوضح التجاني، في تصريح لموقع "الانتباهة" السوداني أنه بسبب الإضراب الحالي هناك 150 شاحنة متوقفة في موانئ حلفا وبورتسودان، وهناك خسائر يومية تقدر بنحو 20 ألف دولار للباخرة الواحدة.وأضاف أن "تأثير الإضراب الحالي سيكون بالغاً وسريع الانعكاس على المستورد والمواطن".وأشار إلى أنه "منذ أسبوع لم تدخل البلاد سلع استهلاكية، سكر دقيق أرز عدس وغيرها".ودعا التجاني إلى "ضرورة تدخل الدولة لحل تلك الإشكالات من جذورها حتى يعود العمل الطبيعي لعمليات الاستيراد والتصدير".
https://arabic.sputniknews.com/20220725/السودان-يعلن-عن-مشروع-لتعدين-الذهب-1065532056.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
غرفة المستوردين السودانية: الاستيراد متوقف بنسبة 70% بسبب الإضراب في الموانئ
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قال الأمين العام لغرفة المستوردين في السودان، هيثم التجاني، إن الاستيراد متوقف بنسبة 70%.
وأوضح التجاني، في تصريح لموقع "الانتباهة
" السوداني أنه بسبب الإضراب الحالي هناك 150 شاحنة متوقفة في موانئ حلفا وبورتسودان، وهناك خسائر يومية تقدر بنحو 20 ألف دولار للباخرة الواحدة.
وأضاف أن "تأثير الإضراب الحالي سيكون بالغاً وسريع الانعكاس على المستورد والمواطن".
وأشار إلى أنه "منذ أسبوع لم تدخل البلاد سلع استهلاكية، سكر دقيق أرز عدس وغيرها".
ودعا التجاني إلى "ضرورة تدخل الدولة لحل تلك الإشكالات من جذورها حتى يعود العمل الطبيعي لعمليات الاستيراد والتصدير".