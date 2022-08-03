https://arabic.sputniknews.com/20220803/غضت-البصر-عن-فظائع-السلطات-الأوكرانية-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تواصل-وجودها-في-كييف-1065939088.html

غضت البصر عن فظائع السلطات الأوكرانية.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواصل وجودها في كييف

غضت البصر عن فظائع السلطات الأوكرانية.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواصل وجودها في كييف

اتفقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع السلطات الأوكرانية على مواصلة عملها في أوكرانيا. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T10:18+0000

2022-08-03T10:18+0000

2022-08-03T10:22+0000

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال رئيس المنظمة، زبيغنيف راو، في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، إنه من المقرر أن تواصل المنظمة حضورها في أوكرانيا.وكشف راو أن عمل المنظمة في أوكرانيا ينطوي على ما لا يتفق والتفويض الذي أعطي لها ويعادي روسيا التي اضطرت أخيرا إلى بدء عمليتها الخاصة لوضع حد للفظائع التي يقترفها نظام الحكم الأوكراني، ضد السكان في شرق أوكرانيا، والتي غض أعضاء وفد المنظمة إلى أوكرانيا البصر عنها، حيث قال: "إن راية المنظمة ستظل ترفرف فوق كييف رغما عن إرادة روسيا".وكان مكسيم بوياكيفيتش، نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد قال إن المنظمة لم تعمل على رعاية حقوق الإنسان في أوكرانيا، مشيرا إلى أن حضورها في أوكرانيا "اندرج في خطط رعاة السلطة الأوكرانية الأجانب".وكان أمد عمل المنظمة في أوكرانيا قد انتهى في 31 مارس/آذار الماضي.

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العالم