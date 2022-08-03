https://arabic.sputniknews.com/20220803/غضت-البصر-عن-فظائع-السلطات-الأوكرانية-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تواصل-وجودها-في-كييف-1065939088.html
غضت البصر عن فظائع السلطات الأوكرانية.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواصل وجودها في كييف
غضت البصر عن فظائع السلطات الأوكرانية.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواصل وجودها في كييف
اتفقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع السلطات الأوكرانية على مواصلة عملها في أوكرانيا. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:18+0000
2022-08-03T10:18+0000
2022-08-03T10:22+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال رئيس المنظمة، زبيغنيف راو، في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، إنه من المقرر أن تواصل المنظمة حضورها في أوكرانيا.وكشف راو أن عمل المنظمة في أوكرانيا ينطوي على ما لا يتفق والتفويض الذي أعطي لها ويعادي روسيا التي اضطرت أخيرا إلى بدء عمليتها الخاصة لوضع حد للفظائع التي يقترفها نظام الحكم الأوكراني، ضد السكان في شرق أوكرانيا، والتي غض أعضاء وفد المنظمة إلى أوكرانيا البصر عنها، حيث قال: "إن راية المنظمة ستظل ترفرف فوق كييف رغما عن إرادة روسيا".وكان مكسيم بوياكيفيتش، نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد قال إن المنظمة لم تعمل على رعاية حقوق الإنسان في أوكرانيا، مشيرا إلى أن حضورها في أوكرانيا "اندرج في خطط رعاة السلطة الأوكرانية الأجانب".وكان أمد عمل المنظمة في أوكرانيا قد انتهى في 31 مارس/آذار الماضي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
غضت البصر عن فظائع السلطات الأوكرانية.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواصل وجودها في كييف
10:18 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 03.08.2022) تابعنا عبر
اتفقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع السلطات الأوكرانية على مواصلة عملها في أوكرانيا.
وقال رئيس المنظمة، زبيغنيف راو، في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، إنه من المقرر أن تواصل المنظمة حضورها في أوكرانيا.
وكشف راو أن عمل المنظمة في أوكرانيا ينطوي على ما لا يتفق والتفويض الذي أعطي لها ويعادي روسيا التي اضطرت أخيرا إلى بدء عمليتها الخاصة لوضع حد للفظائع التي يقترفها نظام الحكم
الأوكراني، ضد السكان في شرق أوكرانيا، والتي غض أعضاء وفد المنظمة إلى أوكرانيا البصر عنها، حيث قال: "إن راية المنظمة ستظل ترفرف فوق كييف رغما عن إرادة روسيا".
وكان مكسيم بوياكيفيتش، نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد قال إن المنظمة لم تعمل على رعاية حقوق الإنسان في أوكرانيا، مشيرا إلى أن حضورها في أوكرانيا "اندرج في خطط رعاة السلطة الأوكرانية الأجانب".
وكان أمد عمل المنظمة في أوكرانيا قد انتهى في 31 مارس/آذار الماضي.