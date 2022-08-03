عربي
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220803/غضت-البصر-عن-فظائع-السلطات-الأوكرانية-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تواصل-وجودها-في-كييف-1065939088.html
غضت البصر عن فظائع السلطات الأوكرانية.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواصل وجودها في كييف
غضت البصر عن فظائع السلطات الأوكرانية.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواصل وجودها في كييف
اتفقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع السلطات الأوكرانية على مواصلة عملها في أوكرانيا. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T10:18+0000
2022-08-03T10:22+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101332/86/1013328609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90362fa615093c58c7296ecb2ba59d14.jpg
وقال رئيس المنظمة، زبيغنيف راو، في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، إنه من المقرر أن تواصل المنظمة حضورها في أوكرانيا.وكشف راو أن عمل المنظمة في أوكرانيا ينطوي على ما لا يتفق والتفويض الذي أعطي لها ويعادي روسيا التي اضطرت أخيرا إلى بدء عمليتها الخاصة لوضع حد للفظائع التي يقترفها نظام الحكم الأوكراني، ضد السكان في شرق أوكرانيا، والتي غض أعضاء وفد المنظمة إلى أوكرانيا البصر عنها، حيث قال: "إن راية المنظمة ستظل ترفرف فوق كييف رغما عن إرادة روسيا".وكان مكسيم بوياكيفيتش، نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد قال إن المنظمة لم تعمل على رعاية حقوق الإنسان في أوكرانيا، مشيرا إلى أن حضورها في أوكرانيا "اندرج في خطط رعاة السلطة الأوكرانية الأجانب".وكان أمد عمل المنظمة في أوكرانيا قد انتهى في 31 مارس/آذار الماضي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101332/86/1013328609_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9efe6da6e0acc4b2097c5745b507c121.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

غضت البصر عن فظائع السلطات الأوكرانية.. منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواصل وجودها في كييف

10:18 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 03.08.2022)
© Sputnikبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
اتفقت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع السلطات الأوكرانية على مواصلة عملها في أوكرانيا.
وقال رئيس المنظمة، زبيغنيف راو، في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف، إنه من المقرر أن تواصل المنظمة حضورها في أوكرانيا.
وكشف راو أن عمل المنظمة في أوكرانيا ينطوي على ما لا يتفق والتفويض الذي أعطي لها ويعادي روسيا التي اضطرت أخيرا إلى بدء عمليتها الخاصة لوضع حد للفظائع التي يقترفها نظام الحكم الأوكراني، ضد السكان في شرق أوكرانيا، والتي غض أعضاء وفد المنظمة إلى أوكرانيا البصر عنها، حيث قال: "إن راية المنظمة ستظل ترفرف فوق كييف رغما عن إرادة روسيا".
وكان مكسيم بوياكيفيتش، نائب ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد قال إن المنظمة لم تعمل على رعاية حقوق الإنسان في أوكرانيا، مشيرا إلى أن حضورها في أوكرانيا "اندرج في خطط رعاة السلطة الأوكرانية الأجانب".
وكان أمد عمل المنظمة في أوكرانيا قد انتهى في 31 مارس/آذار الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала