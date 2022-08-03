https://arabic.sputniknews.com/20220803/فرنسا-تكبح-محطاتها-النووية-أنهار-أوروبا-تسبب-مشكلة-هي-الأسوأ-للطاقة-في-القارة-العجوز-1065946325.html

فرنسا "تكبح" محطاتها النووية... أنهار أوروبا تسبب مشكلة هي "الأسوأ" للطاقة في القارة العجوز

فرنسا "تكبح" محطاتها النووية... أنهار أوروبا تسبب مشكلة هي "الأسوأ" للطاقة في القارة العجوز

كشفت مصادر إعلامية غربية عن قيام فرنسا، بكبح إنتاج محطاتها النووية في الوقت الذي تعاني منه القارة العجوز من تفاقم أزمة الطاقة على خلفية العقوبات التي فرضها... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T12:36+0000

2022-08-03T12:36+0000

2022-08-03T12:36+0000

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/27/1014832744_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aecf361255f1c4d493b8253ac8009bb8.jpg

وقالت شركة "إليكتريكيت دو فرانس إس إيه" إنها قد تمدد التخفيضات في إنتاج الطاقة لتشمل تلك التي يتم توليدها عن طريق الطاقة النووية مع ارتفاع درجات حرارة الأنهار بسبب الطقس الحار، الأمر الذي يضع أزمة الطاقة في "ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي موضع تحد كبير".وبحسب المقال المنشور في "بلومبرغ" الشركة الفرنسية التي تعتبر "أكبر منتج للطاقة الذرية في أوروبا، عادة ما تكون مصدرا صافيا للطاقة لمعظم فترات العام، لكنها تستورد الآن".ونقلت الوكالة بيانا صدر عن المؤسسات الفرنسية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال فيه إن "محطات الطاقة على نهري الرون وغارون ستنتج على الأرجح كهرباء أقل في الأيام المقبلة، لكن سيكون هناك حد أدنى من الإنتاج للحفاظ على استقرار الشبكة. تؤدي الموجة الحرارية إلى ارتفاع درجات حرارة النهر، مما يحد من قدرة المرفق على تبريد القضبان (النووية)".وتهدد التخفيضات بزيادة أسعار الطاقة التي اقتربت بالفعل من مستويات قياسية في فرنسا وألمانيا، بظهور معناة هي الأسوأ في أوروبا في مجال الطاقة منذ عقود، حيث أدت الحرارة الشديدة إلى شهر يوليو/حزيران لزيادة الجفاف في فرنسا، مما يؤكد تأثير ارتفاع درجة حرارة المناخ على البنية التحتية الحيوية، كما جاء في المصدر.ونوه المقال إلى أن هذه المشكلة المتمثلة في الأنهار الفرنسية هي جزءا من مشكلة أوسع نطاقا في أوروبا التي عصفت بها أسابيع من الطقس الجاف والحار.بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الملاحة أكثر صعوبة على نهر الدانوب، في حين أن نهر بو، أطول نهر في إيطاليا، منخفض جدًا بحيث لا يمكن ري الحقول الزراعية من خلاله.وتصل درجات الحرارة في باريس على سبيل المثال إلى 36 درجة مئوية (97 فهرنهايت) اليوم الأربعاء، بينما ستظل "الحرارة الشديدة" في فرنسا وألمانيا مستمرة لخمسة أمام مقبلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/وكالة-أمام-ألمانيا-ثلاثة-أشهر-لإنقاذ-نفسها-بداية-أزمة-تنتشر-عبر-أوروبا---1065850106.html

https://arabic.sputniknews.com/20220722/ألمانيا-تخصص-حزمة-إنقاذ-لمنع-انهيار-العمود-الفقري-للكهرباء-أول-ضحية-كبرى-لأزمة-الطاقة-1065430636.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, العالم