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https://arabic.sputniknews.com/20220803/فيضان-مفاجئ-يجرف-شخصا-من-فوق-شلال-شمالي-سلطنة-عمان-فيديو-1065962902.html
فيضان مفاجئ يجرف شخصا من فوق شلال شمالي سلطنة عمان
فيضان مفاجئ يجرف شخصا من فوق شلال شمالي سلطنة عمان
اندلعت فيضانات، اليوم الأربعاء، في عدد من المدن والمحافظات العمانية، أتت على العديد من ممتلكات المواطنين بما في ذلك منازل وسيارات. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T19:06+0000
2022-08-03T19:11+0000
سلطنة عمان
نادي الفيديو
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وأظهر مقطع فيديو اجتياح فيضان مفاجئ لمنطقة شلالات الرستاق شمال سلطنة عمان.وكان عدد من الأشخاص يقومون بالتصوير، من داخل الشلال، قبل أن تغمر المياه المكان بشكل مفاجئ، وتجرف أحدهم في اتجاه مجرى النهر.وفي وقت سابق اليوم، شهدت السلطنة جريان عدد من الوديان والشعوب نتيجة لهطول غزير للأمطار، في ولاية مدحاء وقرية ليماء في ولاية مسندم.وأسفرت الفيضانات عن أضرار في الخدمات الأساسية وممتلكات المواطنين، بحسب قناة "يورونيوز".وأعلنت السلطات العمانية افتتاح ملجأين لإيواء المواطنين المنكوبين بعد تزويدهما بالمستلزمات الضرورية، وقام الجيش بتقديم جميع المساعدات اللازمة للمتضررين، في عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة، في محاولة لتخفيف الآثار المناخية التي تشهدها السلطنة.
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سلطنة عمان, نادي الفيديو

فيضان مفاجئ يجرف شخصا من فوق شلال شمالي سلطنة عمان

19:06 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 19:11 GMT 03.08.2022)
© AP Photo / Mark Bakerفيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022
فيضانات في شمال سيدني، أستراليا، 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Mark Baker
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اندلعت فيضانات، اليوم الأربعاء، في عدد من المدن والمحافظات العمانية، أتت على العديد من ممتلكات المواطنين بما في ذلك منازل وسيارات.
وأظهر مقطع فيديو اجتياح فيضان مفاجئ لمنطقة شلالات الرستاق شمال سلطنة عمان.
وكان عدد من الأشخاص يقومون بالتصوير، من داخل الشلال، قبل أن تغمر المياه المكان بشكل مفاجئ، وتجرف أحدهم في اتجاه مجرى النهر.
وفي وقت سابق اليوم، شهدت السلطنة جريان عدد من الوديان والشعوب نتيجة لهطول غزير للأمطار، في ولاية مدحاء وقرية ليماء في ولاية مسندم.
وأسفرت الفيضانات عن أضرار في الخدمات الأساسية وممتلكات المواطنين، بحسب قناة "يورونيوز".
وأعلنت السلطات العمانية افتتاح ملجأين لإيواء المواطنين المنكوبين بعد تزويدهما بالمستلزمات الضرورية، وقام الجيش بتقديم جميع المساعدات اللازمة للمتضررين، في عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة، في محاولة لتخفيف الآثار المناخية التي تشهدها السلطنة.
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