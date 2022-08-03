https://arabic.sputniknews.com/20220803/كوريا-الجنوبية-اللقاء-بين-بيلوسي-ويون-غير-مدرج-على-جدول-أعمال-الرئيس-1065941668.html
كوريا الجنوبية: اللقاء بين بيلوسي ويون غير مدرج على جدول أعمال الرئيس
كوريا الجنوبية: اللقاء بين بيلوسي ويون غير مدرج على جدول أعمال الرئيس
قال المكتب الرئاسي الكوري، اليوم الأربعاء، تعليقا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان، إن الحكومة ستحافظ على العلاقات المتينة مع... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T11:31+0000
2022-08-03T11:31+0000
2022-08-03T11:31+0000
العالم
كوريا الجنوبية
نانسي بيلوسي
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وأشار مسؤول في المكتب الرئاسي إلى أن كوريا الجنوبية تأمل في أن يكون مسار الجولة الآسيوية لـ بيلوسي في نطاق جيد، معربا عن ترحيبه الحار بها وآملا بالمحادثات التي ستجمع بين بيلوسي ونظيرها الكوريا، وفقا لموقع "يونهاب".من جهة ثانية، أكد المكتب أن بيلوسي لن تلتقي مع الرئيس الكوري، يون سيوك-يول، أثناء زيارتها إلى كوريا الجنوبية، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلى أن يون بدأ إجازته الصيفية ولم يحدد أي موعد للقاء بيلوسي.وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد نوهت إلى أن اللقاء قد يتم يوم الثلاثاء، في حين أن المكتب الرئاسي رد بالنفي النهائي.يذكر أن بيلوسي قد تصل إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/خبير-سياسي-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-تذكرنا-بأزمة-الكاريبي--1065941093.html
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العالم, كوريا الجنوبية, نانسي بيلوسي
كوريا الجنوبية: اللقاء بين بيلوسي ويون غير مدرج على جدول أعمال الرئيس
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قال المكتب الرئاسي الكوري، اليوم الأربعاء، تعليقا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان، إن الحكومة ستحافظ على العلاقات المتينة مع الأطراف الإقليمية ذات الصلة في إطار ضمان السلام والاستقرار الإقليمين من خلال الحوار والتعاون.
وأشار مسؤول في المكتب الرئاسي إلى أن كوريا الجنوبية تأمل في أن يكون مسار الجولة الآسيوية لـ بيلوسي في نطاق جيد، معربا عن ترحيبه الحار بها وآملا بالمحادثات التي ستجمع بين بيلوسي ونظيرها الكوريا، وفقا لموقع "يونهاب"
.
من جهة ثانية، أكد المكتب أن بيلوسي لن تلتقي مع الرئيس الكوري، يون سيوك-يول، أثناء زيارتها إلى كوريا الجنوبية، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلى أن يون بدأ إجازته الصيفية ولم يحدد أي موعد للقاء بيلوسي.
وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد نوهت إلى أن اللقاء قد يتم يوم الثلاثاء، في حين أن المكتب الرئاسي رد بالنفي النهائي.
يذكر أن بيلوسي قد تصل إلى كوريا الجنوبية مساء اليوم الأربعاء.