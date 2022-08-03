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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220803/كوريا-الشمالية-تنتظر-وصول-رئيس-جمهورية-دونيتسك-إليها-في-زيارة-1065934384.html
كوريا الشمالية تنتظر وصول رئيس جمهورية دونيتسك إليها في زيارة
كوريا الشمالية تنتظر وصول رئيس جمهورية دونيتسك إليها في زيارة
أعلن سفير روسيا في بيونغ يانغ بحث إمكانية قيام رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بزيارة لكوريا الشمالية. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T09:15+0000
2022-08-03T09:26+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأبلغ السفير ألكسندر ماتسيغورا "سبوتنيك" أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تبحث إمكانية وصول دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى البلاد في زيارة، ولكنه يستبعد إمكانية قيام رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بزيارة في الوقت الراهن بسبب العزلة المفروضة على كوريا الشمالية.وقال السفير إنه على اتصال مباشر برئيس جمهورية دونيتسك وهو (بوشيلين) يعرف أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تجد نفسها في عزلة خلال العامين الماضيين ونصف العام، ولذلك فإن تبادل الوفود معها أمر غير ممكن الآن. وأضاف أن قيام رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بزيارة إلى كوريا لشمالية سيصبح ممكنا بعد تخفيف القيود.وكانت سفارة كوريا الشمالية في موسكو قد أخبرت "سبوتنيك" في وقت سابق عن اعتراف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية و جمهورية لوغانسك الشعبية.
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العالم

كوريا الشمالية تنتظر وصول رئيس جمهورية دونيتسك إليها في زيارة

09:15 GMT 03.08.2022 (تم التحديث: 09:26 GMT 03.08.2022)
© AFP 2022 / Ed Jonesبيونغ يانغ، كوريا الشمالية
بيونغ يانغ، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
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أعلن سفير روسيا في بيونغ يانغ بحث إمكانية قيام رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بزيارة لكوريا الشمالية.
وأبلغ السفير ألكسندر ماتسيغورا "سبوتنيك" أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تبحث إمكانية وصول دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى البلاد في زيارة، ولكنه يستبعد إمكانية قيام رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بزيارة في الوقت الراهن بسبب العزلة المفروضة على كوريا الشمالية.
وقال السفير إنه على اتصال مباشر برئيس جمهورية دونيتسك وهو (بوشيلين) يعرف أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تجد نفسها في عزلة خلال العامين الماضيين ونصف العام، ولذلك فإن تبادل الوفود معها أمر غير ممكن الآن. وأضاف أن قيام رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بزيارة إلى كوريا لشمالية سيصبح ممكنا بعد تخفيف القيود.
وكانت سفارة كوريا الشمالية في موسكو قد أخبرت "سبوتنيك" في وقت سابق عن اعتراف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية و جمهورية لوغانسك الشعبية.
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