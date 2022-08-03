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لاعب كمال أجسام شهير يفقد حياته بسبب جرعة زائدة من مادة السينثول
لاعب كمال أجسام شهير يفقد حياته بسبب جرعة زائدة من مادة السينثول
أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن لاعب كمال الأجسام البرازيلي الشهير فالدير سيغاتو قد توفي بسبب جرعة زائدة من عقار لزيادة كتلة العضلات. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T17:30+0000
2022-08-03T17:30+0000
العالم
سينثول
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سيغاتو، 55 عاما، الملقب على تيك توك بـ"هالك البرازيلي" ، كان يحقن نفسه بالسينثول منذ عدة سنوات، لذلك كان معروفا باسم "الوحش".وفي عام 2016، تم تحذير سيغاتو من أن المزيد من استخدام الدواء من شأنه أن يعرضه لخطر تلف الأعصاب والبتر. ومع ذلك، قال الرجل إنه يحب لفت الانتباه إلى نفسه: "لقد جعلت عضلاتي أكبر مرتين، لكني أريد المزيد"، وفقا للصحيفة.في يوم وفاته، شعر سيغاتو بتوعك واتجه إلى أحد الجيران طلبا للمساعدة، حيث اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى وفي غرفة الطوارئ فقد وعيه ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.ويستخدم السينثول كدواء لزيادة كتلة العضلات، ويتكون من زيت ومسكنات وكحول. في حين يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم للسينثول إلى ضمور في العضلات وتقرحات، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر بتر أحد الأطراف.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/بيغ-ياسمين-وتحدي-لعب-رياضة-كمال-الأجسام-1062803703.html
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العالم, سينثول

لاعب كمال أجسام شهير يفقد حياته بسبب جرعة زائدة من مادة السينثول

17:30 GMT 03.08.2022
© Sputnik . Юрий Простяков / الذهاب إلى بنك الصوركمال أجسام
كمال أجسام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© Sputnik . Юрий Простяков
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أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن لاعب كمال الأجسام البرازيلي الشهير فالدير سيغاتو قد توفي بسبب جرعة زائدة من عقار لزيادة كتلة العضلات.
سيغاتو، 55 عاما، الملقب على تيك توك بـ"هالك البرازيلي" ، كان يحقن نفسه بالسينثول منذ عدة سنوات، لذلك كان معروفا باسم "الوحش".
وفي عام 2016، تم تحذير سيغاتو من أن المزيد من استخدام الدواء من شأنه أن يعرضه لخطر تلف الأعصاب والبتر. ومع ذلك، قال الرجل إنه يحب لفت الانتباه إلى نفسه: "لقد جعلت عضلاتي أكبر مرتين، لكني أريد المزيد"، وفقا للصحيفة.
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في يوم وفاته، شعر سيغاتو بتوعك واتجه إلى أحد الجيران طلبا للمساعدة، حيث اشتكى من ضيق في التنفس، ليتم نقله إلى المستشفى وفي غرفة الطوارئ فقد وعيه ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.
ويستخدم السينثول كدواء لزيادة كتلة العضلات، ويتكون من زيت ومسكنات وكحول. في حين يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم للسينثول إلى ضمور في العضلات وتقرحات، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر بتر أحد الأطراف.
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