https://arabic.sputniknews.com/20220803/لافروف-موسكو-تستضيف-اجتماع-لجنة-التعاون-العسكري-التقني-بين-روسيا-وميانمار-في-أغسطس-الجاري--1065942698.html
لافروف: موسكو تستضيف اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا وميانمار في أغسطس الجاري
لافروف: موسكو تستضيف اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا وميانمار في أغسطس الجاري
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا للجنة روسيا وميانمار بشأن التعاون العسكري التقني سيعقد في روسيا في أغسطس/آب الجاري. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T11:35+0000
2022-08-03T11:35+0000
2022-08-03T11:35+0000
روسيا
العالم
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نايبيدو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقاء مع زعيم ميانمار، مين أونغ هلينغ: "لقد تواصلنا دائمًا كأصدقاء جيدين وشركاء استراتيجيين".ويقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى ميانمار حيث سيبحث مع قيادة ميانمار التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن، بالإضافة إلى قضايا أجندة الأعمال الإقليمية والدولية.وعلى هامش فعاليات اجتماع آسيان، من المقرر أن يعقد لافروف عددًا من اللقاءات الثنائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220803/لافروف-واشنطن-تحاول-من-خلال-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-أن-تثبت-للعالم-أجمع-إفلاتها-من-العقاب-1065925199.html
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روسيا, العالم
لافروف: موسكو تستضيف اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا وميانمار في أغسطس الجاري
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا للجنة روسيا وميانمار بشأن التعاون العسكري التقني سيعقد في روسيا في أغسطس/آب الجاري.
نايبيدو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقاء مع زعيم ميانمار، مين أونغ هلينغ: "لقد تواصلنا دائمًا كأصدقاء جيدين وشركاء استراتيجيين".
وأضاف: "الاتصالات تتطور بشكل مكثف للغاية. قريباً، سيعقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي هنا في ميانمار؛ وفي وقت لاحق من هذا الشهر، من المقرر عقد اجتماع للجنة التعاون العسكري التقني في روسيا، وتم إنشاء مجموعة عمل حول الطاقة. هكذا، أصبحت العلاقات أكثر فعالية".
ويقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى
ميانمار حيث سيبحث مع قيادة ميانمار التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن، بالإضافة إلى قضايا أجندة الأعمال الإقليمية والدولية.
وبعد زيارة ميانمار، سيقوم لافروف بزيارة إلى كمبوديا، حيث سيشارك في اجتماع وزراء خارجية روسيا - آسيان، وقمة شرق آسيا، ومنتدى الأمن الإقليمي.
وعلى هامش فعاليات اجتماع آسيان، من المقرر أن يعقد لافروف عددًا من اللقاءات الثنائية.