https://arabic.sputniknews.com/20220803/لافروف-موسكو-تستضيف-اجتماع-لجنة-التعاون-العسكري-التقني-بين-روسيا-وميانمار-في-أغسطس-الجاري--1065942698.html

لافروف: موسكو تستضيف اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا وميانمار في أغسطس الجاري

لافروف: موسكو تستضيف اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني بين روسيا وميانمار في أغسطس الجاري

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا للجنة روسيا وميانمار بشأن التعاون العسكري التقني سيعقد في روسيا في أغسطس/آب الجاري. 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T11:35+0000

2022-08-03T11:35+0000

2022-08-03T11:35+0000

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نايبيدو - سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقاء مع زعيم ميانمار، مين أونغ هلينغ: "لقد تواصلنا دائمًا كأصدقاء جيدين وشركاء استراتيجيين".ويقوم وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى ميانمار حيث سيبحث مع قيادة ميانمار التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن، بالإضافة إلى قضايا أجندة الأعمال الإقليمية والدولية.وعلى هامش فعاليات اجتماع آسيان، من المقرر أن يعقد لافروف عددًا من اللقاءات الثنائية.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/لافروف-واشنطن-تحاول-من-خلال-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-أن-تثبت-للعالم-أجمع-إفلاتها-من-العقاب-1065925199.html

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