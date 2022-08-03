https://arabic.sputniknews.com/20220803/مالي-تطالب-الجنود-الأجانب-بمغادرة-مطار-باماكو--1065963339.html
مالي تطالب الجنود الأجانب بمغادرة مطار باماكو
مالي تطالب الجنود الأجانب بمغادرة مطار باماكو
قالت السلطات المالية إن جميع الأفراد العسكريين الأجانب مطالبون بمغادرة قاعدة خدمات طيران الساحل في مطار العاصمة باماكو. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T19:17+0000
2022-08-03T19:17+0000
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وحظرت حكومة مالي التى يقودها العسكريون دخول الجنود الأجانب إلى قطاع من مطار العاصمة باماكو الذي يضم قاعدة للأمم المتحدة.وذكرت وزارة النقل في بيان، أمس الثلاثاء، أن الحظر يشمل "استقبال وإقامة" الجنود الأجانب ويتعلق بالتحديد بشركة خدمة طيران الساحل.يشار إلى أن مقر بعثة حفظ السلام الأممية "مينوسما" يقع داخل مقر شركة خدمة طيران الساحل في مطار باماكو بمالي.وأضاف البيان أن جميع الجنود الأجانب سيتعين عليهم مغادرة مقر الشركة خلال 72 ساعة، مشيرا إلى انتهاكات اتفاقات تعاقدية عرضت أمن مالي للخطر.تصاعدت الأزمة بين مالي وساحل العاج (كوت ديفوار) لتمتد إلى الأمم المتحدة على خلفية قرار باماكو طرد مسؤول رفيع في البعثة الأممية "مينوسما"، وتهديد أبيدجان بطرد الماليين من بلادها.الأزمة التي انفجرت في 10 يوليو/تموز الجاري، بعد اعتقال السلطات المالية 49 جنديا إيفواريا بمطار بماكو جاؤوا على متن طائرة مدنية، ثم حجزها أسلحة على متن طائرة ثانية تابعة لنفس الشركة، بحسب إعلام محلي.ودخلت البعثة الأممية على خط الأزمة، ودعمت الرواية الإيفوارية، ما استفز باماكو، التي قررت في 20 يوليو طرد المتحدث باسم البعثة الأممية أوليفييه سالغادو.
https://arabic.sputniknews.com/20220720/مالي-تطرد-المتحدث-باسم-بعثة-الأمم-المتحدة-للسلام--1065351275.html
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العالم, أخبار مالي, منظمة الأمم المتحدة, كوت ديفوار
مالي تطالب الجنود الأجانب بمغادرة مطار باماكو
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قالت السلطات المالية إن جميع الأفراد العسكريين الأجانب مطالبون بمغادرة قاعدة خدمات طيران الساحل في مطار العاصمة باماكو.
وحظرت حكومة مالي التى يقودها العسكريون دخول الجنود الأجانب إلى قطاع من مطار العاصمة باماكو الذي يضم قاعدة للأمم المتحدة.
وذكرت وزارة النقل في بيان، أمس الثلاثاء، أن الحظر يشمل "استقبال وإقامة" الجنود
الأجانب ويتعلق بالتحديد بشركة خدمة طيران الساحل.
يشار إلى أن مقر بعثة حفظ السلام الأممية "مينوسما" يقع داخل مقر شركة خدمة طيران الساحل في مطار باماكو بمالي.
وأضاف البيان أن جميع الجنود الأجانب سيتعين عليهم مغادرة مقر الشركة خلال 72 ساعة، مشيرا إلى انتهاكات اتفاقات تعاقدية عرضت أمن مالي للخطر.
تصاعدت الأزمة بين مالي وساحل العاج (كوت ديفوار) لتمتد إلى الأمم المتحدة على خلفية قرار باماكو طرد مسؤول رفيع في البعثة الأممية
"مينوسما"، وتهديد أبيدجان بطرد الماليين من بلادها.
الأزمة التي انفجرت في 10 يوليو/تموز الجاري، بعد اعتقال السلطات المالية 49 جنديا إيفواريا بمطار بماكو جاؤوا على متن طائرة مدنية، ثم حجزها أسلحة على متن طائرة ثانية تابعة لنفس الشركة، بحسب إعلام محلي.
ودخلت البعثة الأممية على خط الأزمة، ودعمت الرواية الإيفوارية، ما استفز باماكو، التي قررت في 20 يوليو طرد المتحدث باسم البعثة الأممية أوليفييه سالغادو.