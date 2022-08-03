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مجلس التعاون الخليجي ي​رحب بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين

مجلس التعاون الخليجي ي​رحب بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين

​رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، بإعلان الأمم المتحدة، تمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين وفقا لأحكام الاتفاقية... 03.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-03T06:56+0000

2022-08-03T06:56+0000

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وأكد الحجرف، في بيان له، أن "الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية"، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة".وأضاف أن الهدنة "ستثمر في استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع جمهورية اليمن الشقيقة".وأعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، موافقة الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة القائمة لمدة شهرين في خطوة نحو سلام أطول.وقال المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وافقا على تمديد الهدنة لمدة شهرين آخرين، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأضاف البيان، أن طرفي الصراع توافقا أيضا على محاولة التوصل اتفاق يقضي بمزيد من التمديد للهدنة.وكان غروندبرغ، أعلن في الثاني من يونيو/حزيران الماضي، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من أغسطس/آب الجاري.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220803/اليونيسف-ترحب-بتمديد-الهدنة-في-اليمن-وتكشف-مقتل-وإصابة-113-طفلا-منذ-سريانها-1065923607.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار السعودية اليوم