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مقاتلة إيرانية تتعرض لحادث في مدينة شيراز جنوبي البلاد
مقاتلة إيرانية تتعرض لحادث في مدينة شيراز جنوبي البلاد
تعرضت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإيراني لحادث، صباح اليوم، أدى إلى إصابة طاقمها ونقله إلى المستشفى. 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T08:40+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، خرجت مقاتلة من طراز "سوخوي 22" عن المدرج في مطار شيراز صباح اليوم الأربعاء.ولفتت الوكالة إلى أن المقاتلة تعرضت للحادث حوالي الساعة 9 صباحا، اليوم 3 أغسطس/ آب، في مدينة شيراز مركز محافظة فارس في جنوب إيران.ولفت الوكالة إلى أن الحادث أدى إلى أصابة الطيار ومساعده وتم نقلهما إلى المستشفى.
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مقاتلة إيرانية تتعرض لحادث في مدينة شيراز جنوبي البلاد

08:40 GMT 03.08.2022
© AFP 2022 / Atta Kenareمقاتلات إيرانية
مقاتلات إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
© AFP 2022 / Atta Kenare
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تعرضت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإيراني لحادث، صباح اليوم، أدى إلى إصابة طاقمها ونقله إلى المستشفى.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، خرجت مقاتلة من طراز "سوخوي 22" عن المدرج في مطار شيراز صباح اليوم الأربعاء.
ولفتت الوكالة إلى أن المقاتلة تعرضت للحادث حوالي الساعة 9 صباحا، اليوم 3 أغسطس/ آب، في مدينة شيراز مركز محافظة فارس في جنوب إيران.
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ولفت الوكالة إلى أن الحادث أدى إلى أصابة الطيار ومساعده وتم نقلهما إلى المستشفى.
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