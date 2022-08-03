https://arabic.sputniknews.com/20220803/مندوب-السعودية-في-الأمم-المتحدة-يحذر-من-عدم-انضمام-إسرائيل-لمعاهدة-حظر-الانتشار-النووي-1065957154.html
مندوب السعودية في الأمم المتحدة يحذر من عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي
مندوب السعودية في الأمم المتحدة يحذر من عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي
حذر السفير عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية في الأمم المتحدة، من عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي، قائلا إن عدم انضمامها إلى المعاهدة يعزز مخاطر... 03.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-03T15:33+0000
2022-08-03T15:33+0000
2022-08-03T15:33+0000
العالم العربي
السعودية
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ونقلت قناة "العربية" عن الواصل قوله إن السعودية تؤيد توسيع معاهدة حظر الانتشار النووي مع ضرورة الالتزام بالشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.وشدد مندوب السعودية بالأمم المتحدة على خطر انتشار السلاح النووي يهدد الشرق الأوسط والعالم، داعيا إلى التصدي له في الشرق الأوسط على وجه الخصوص.وفي وقت سابق، أكد نائب مدير إدارة وزارة الخارجية الروسية لمنع الانتشار والحد من التسلح، إيغور فيشنفيتسكي، أن موسكو تدعو للعودة العاجلة للاتفاق النووي الإيراني.وقال فيشنفيتسكي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التابع للأمم المتحدة: "نحن مقتنعون بضرورة عودة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن".يذكر أن الجمود يسيطر على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.
السعودية
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العالم العربي, السعودية
مندوب السعودية في الأمم المتحدة يحذر من عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي
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حذر السفير عبد العزيز الواصل، مندوب السعودية في الأمم المتحدة، من عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي، قائلا إن عدم انضمامها إلى المعاهدة يعزز مخاطر الانتشار النووي.
ونقلت قناة "العربية" عن الواصل قوله إن السعودية تؤيد توسيع معاهدة حظر الانتشار النووي مع ضرورة الالتزام بالشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وشدد مندوب السعودية بالأمم المتحدة على خطر انتشار السلاح النووي يهدد الشرق الأوسط والعالم، داعيا إلى التصدي له في الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
ولفت الواصل إلى أن ممارسات إيران تعزز مخاطر الانتشار النووي، منوها في هذا الصدد إلى أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية جماعية، ومستنكرا في الوقت ذاته ما وصفه بـ"عدم شفافية إيران مع الوكالة الدولية التي تخرق الميثاق الأممي".
وفي وقت سابق، أكد نائب مدير إدارة وزارة الخارجية الروسية لمنع الانتشار والحد من التسلح، إيغور فيشنفيتسكي، أن موسكو تدعو للعودة العاجلة للاتفاق النووي الإيراني.
وقال فيشنفيتسكي في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التابع للأمم المتحدة: "نحن مقتنعون بضرورة عودة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني
في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن الجمود يسيطر على المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع في 2015، بين إيران والقوى الدولية الكبرى بالإضافة إلى ألمانيا.